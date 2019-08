Los infartantes leggings de Yanet García que delinean la curva de su retaguardia en Instagram

La presentadora mexicana le encanta presumir su atributo más preciado

Yanet García es una de las chicas más famosas de México gracias a sus segmentos del clima en el programa “Hoy” de Televisa. Hace algunos años la presentadora de televisión se volvió viral en las redes sociales y se conoció internacionalmente como la “chica más sexy del clima”.

No hay duda de que el atributo físico más sobresaliente de García es su retaguardia y ella lo sabe. En su perfil de Instagram en donde tiene más de 10 millones de seguidores no hay día que no pase sin que publique una imagen en donde se deja ver en diminutas prendas para poder resaltar su trasero.

Hace unos días Yanet no perdió la oportunidad para tomarse una foto de perfil durante una visita al gym. En la selfie se ve a la famosa usando unos apretados leggings que no dejan nada a la imaginación dejándose ver la curva que forman sus “pompis” al posar de esta manera.

No es la primera vez que Yanet posa así ya que días antes había publicado una foto desde el set del programa de Televisa en donde apareció nuevamente de perfil.

Durante su paseo por California para visitar a su novio se dejó ver en una tanguita que dejó expuestos sus glúteos.