“La Casa de las Flores”: Paulina de la Mora regresa en el tráiler de la segunda temporada

Netflix sorprendió a los fans de la serie

Al estilo de la película Búsqueda implacable (2008), “Paulina de la Mora”, interpretada por Cecilia Suárez, graba un mensaje muy amenazador en el adelanto de la segunda temporada de la serie “La casa de las flores”.

“No existe algo más peligroso que una De la Mora traicionada. #DiegoRatero”, fue el mensaje que acompañó el video publicado en las redes sociales.

No existe algo más peligroso que una de la Mora traicionada. #DiegoRatero pic.twitter.com/TmH4qq6IZu — La Casa de las Flores (@CasaFloresTV) August 8, 2019

“No sé dónde te escondes, ni qué más quieres de nosotros, tú sabes bien que ya no tengo dinero, pero lo que sí tengo son habilidades muy particulares, habilidades que me convierten en una pesadilla para gente como tú. Si no lo haces, te buscaré hasta el cansancio, te voy a encontrar y te voy a matar”, añadió.

La segunda temporada de La casa de las flores, que se estrenará en la plataforma de “streaming” Netflix a finales de este año, contará lo ocurrido después de arruinar la imagen de la “familia perfecta” de los De la Mora, quienes deberán aprender a convivir para recuperar su legado.