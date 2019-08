Pedro Capó sobre ‘Reina de la Canción’: “Ser parte de algo que de luz a nuestro talento femenino es un privilegio”

"Muchísimas chicas están como adueñándose del negocio de manera bonita, sin apoyo en hombres en sus canciones"

Tal como te contamos en exclusiva hace unos meses, Pedro Capó, el cantante, autor y responsable del tema de moda del verano, ‘Calma’, será el co-presentador y director del estudio del próximo reality de Univision, ‘Reina de la Canción’, algo que lo tiene soñando.

En exclusiva hablamos con el cantautor que todavía no puede creer cómo, después de tantos años en el medio, de tanto tiempo intentando conseguir un lugar con su música, en menos de un año, con el lanzamiento de ‘Calma’, se convirtió no solo en un fenómeno, sino que las oportunidades y “bendiciones”, como asegura él, no le dejan de llover.

Pregunta: Co-presentador y director del estudio de ‘Reina de la Canción’, ¿qué significa este paso para ti?

Pedro Capó: Bonito ser parte de un elenco tan fuerte es increíble… El talento de las mujeres en nuestra industria está viviendo un momento especial, donde muchísimas chicas están como adueñándose del negocio de manera bonita, sin apoyo en hombres en sus canciones, chicas solas, en dúo, con propuestas muy frescas, entonces ser parte de algo que apoye y que de luz a nuestro talento femenino es un privilegio.

P: Además estás acompañado de grandes artistas, una de ellas tu compatriota, Olga Tañón.

P.C.: Sí, contar con Olga Tañón que puede dar cátedra de este negocio y de la cual puedo seguir aprendiendo tanto. Natti Natasha que está rompiendo con todo, es fuerte en estos momentos y Joss Favela que es un súper compositor.

P: ¿Qué es lo que sientes que vas a aportar y que vas a aprender de estas mujeres que participen?

P.C.: Creo que trato de hablar de la honestidad esa es la mayor contribución en este negocio, creo que cada artista tiene una propuesta, de ahí parte mi mayor contribución, y aprenderé de estas mujeres en el camino qué puedo contribuir en este tipo de escenario, y abierto a todo lo que traigan estas maestras a mi vida.

Pedro Capó acompañará a Alejandra Espinoza en la conducción del reality de Univision que buscará conseguir ser los creadores de cumplirle el sueño al próximo talento femenino de la canción. El show lo estaríamos viendo en octubre.