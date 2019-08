Beto O’Rourke ataca duramente a Trump por su visita a El Paso. Hasta “enfermo” lo llamó

Tras la masacre en El Paso de la semana pasada, el candidato demócrata Beto O’Rourke se ha olvidado de la corrección política para referirse al presidente Donald Trump. Este domingo incluso lo llamó “enfermo” cuando hablaba de la visita presidencial tras el tiroteo masivo en la ciudad texana.

“La gente de El Paso me dijo que no quería ver al presidente, que no quería que viniera. Ellos creen que es parte del problema”, dijo el demócrata en una entrevista en CNN. O’Rourke acusó a Trump de avivar la llama del odio con su discurso incendiario hacia la inmigración.

El autor de la masacre en un Walmart de la ciudad de O’Rourke confesó a la policía que su objetivo eran “los mexicanos”. Además, el homicida publicó un manifiesto horas antes del tiroteo en el que se declaraba supremacista blanco y arremetía contra una supuesta “invasión hispana” en Texas. El presidente también a tratado de invasores a los migrantes.

En su visita al Centro Médico Universitario de El Paso, el presidente alardeó de la multitud de asistentes a un evento político que celebró en febrero en la ciudad. Y lo comparó con “ese loco Beto. Beto tuvo como 400 personas en un estacionamiento”.

This is viewer video of President @realDonaldTrump and @FLOTUS at @umcelpaso meeting with victims and medical staff. Send us any photos/videos of president Trump’s visit to #ElPaso and we may show it on TV. Upload here: https://t.co/UHa4MdGOH4 pic.twitter.com/DD5otJtYEg

— CBS4Local (@CBS4Local) August 8, 2019