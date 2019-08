Triunfo relámpago: El regreso de Chávez Jr. duró menos de dos minutos

'EL Junior' derrotó al colombiano Evert Bravo antes de que llegara el público

En un minuto y medio, Julio César Chávez Jr acabó con su rival en turno luego de tres años sin actividad. ‘El junior’ mandó a la lona al colombiano Evert Bravo, en el primer round, en pelea pactada a 10 asaltos, realizada en el Estadio Antonio R. Márquez en San Juan de los Lagos, Jalisco.

Apenas había sonado la campana y el hijo de la leyenda que al parecer había salido buscando la pelea, conectó un gancho al hígado al más puro estilo de su padre y la pelea terminó para asombro de todos los asistentes.

“Me preparé muy bien, estoy muy contento de pelear aquí. Me preparé al cien por ciento, sé que la gente vino a ver una buena pelea, desgraciadamente el rival no se quiso parar. Ya me tocaba un pichón” Y sí, eso fue lo que le tocó.

Con el triunfo, Chávez Jr. mejoró su marca a 51-3-1 con 33 nocauts y dio un paso firme en su camino hacia una nueva oportunidad para pelear por un título mundial. En tanto, Bravo quedó en dejó su récord en 25-11-1 y 19 KO’S.

Rapidísimo se acabó la pelea; Chávez Jr., ganó con un gancho!!! pic.twitter.com/JA6ENTKg44 — Salvador Aguilera (@AguileraESTO) August 11, 2019