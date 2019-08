Incertidumbre: ¿Cual será el futuro de James Rodríguez?

El futuro del colombiano es incierto e injusto, pues no llena el ojo a Zidane

Las altas y bajas que ha vivido James en el Real Madrid las han tenido pocos jugadores y mucho menos de su calidad: llegó como el fichaje del año, el 10 y ahora solo es una moneda de cambio que no alcanza a negociarse.

Es evidente que el colombiano no entra en los planes de Zidane, no ha sido considerado en la pretemporada y aún con la tremenda lesión de Asensio, no le han dado la oportunidad.

La opción más viable todavía para James es Nápoles; Carlo Ancelotti lo pidió expresamente para su equipo, pero el Madrid no quiere negociar por nada más que contante efectivo, para sí poder buscar las fichas que todavía claramente le quedan pendientes a Zidane.

Sin embargo, hay una posibilidad inesperada: James podría estar involucrado en el traspaso de Neymar al Real Madrid y terminar jugando en el Paris Saint Germain, en una Liga que ya conoce y en la que seguramente le iría muy bien.

Jame está en lo suyo: preparándose físicamente para lo que venga, entrenando todos los días para que sea cual sea su destino, demuestre el gran futbolista que es y que todos queremos ver en primeros planos.

Mirad lo que hace @jamesdrodriguez. pic.twitter.com/TtODTaM84D — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) August 6, 2019