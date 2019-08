Rifó su auto para poder pagar una cirugía pero lo que hizo el ganador te conmoverá

La mujer necesitaba extirparse 2 tumores cerebrales; la cirugía era costosa y solo podía obtener dinero a cambio de su vehículo

Uno de los valores principales que cualquier ser humano debe desarrollar es la empatía, lo que coloquialmente se dice “ponerte en los zapatos del otro”; apoyar a los demás cuando lo necesitan.

Eso fue lo que hizo un hombre originario de Paraná, Brasil, llamado Celio Pereira, el cual se ha convertido en gran ejemplo para millones de personas en todo el mundo, gracias al noble gesto que tuvo con una mujer que rifó su auto para poder pagarse una cirugía con la cual le extirparían dos tumores cerebrales.

Margarete Mormul neceistaba juntar $5,000 dólares para poder operarse, por lo que decidió rifar su auto para así poder reunir el dinero.

Celio le compró 4 boletos de la rifa y fue el afortunado ganador. Cuando Mormul le entregó las llaves del vehículo, este se las devolvió, ya que lo único que quería era ayudar a esta mujer y no estaba interesado en obtener el premio.

“Sabía que ella usaba el automóvil para trabajar, que era su única fuente de ingresos. Cuando compré cuatro boletos del sorteo, prometí que si ganaba no me quedaría el auto. Mi objetivo era ayudar y no obtener el premio”, comentó el generoso hombre a un medio local.

Por fortuna, a Margarete le fue realizada la cirugía y se recupera satisfactoriamente. Mientras, el video de Celio devolviéndole las llaves de su auto se ha vuelto viral y él ha sido calificado como un hombre noble y de buen corazón.