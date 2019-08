Carolina Sandoval, estrella de Suelta La Sopa, en el hospital con su hija Amalia Victoria

View this post on Instagram

Pues mi gente los niños son mágicos, su actitud, su dulzura, su alegría ante cualquier circunstancia es maravillosa y nos enseña a ver la vida de otra manera… by the way acá estamos otra vez a punto de entrar a la operación del ojito derecho para quitar una obstrucción en el lagrimal (algo sencillo) igual siempre manteniéndonos en oración 🙏🏻@mipedacitodeluz #cosasquesientecaro #tuesdaymotivation #michucheria