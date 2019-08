Así como el Batimóvil, Aston Martin quiere construir guaridas para autos de lujo

Clientes adinerados ahora pueden convertir su cochera en una lujosa guarida que combina diseño y un Aston Martin

¿Recuerdas esas escenas de las películas de Batman donde el héroe estaciona su superauto – el Batimóvil – en una cueva diseñada para protegerlo y mantenerlo en condiciones óptimas? Pues una del las marcas líderes en autos de alta gama también, y ahora quiere empezar a comercializarlas.

Durante el Pebble Beach Concours d’Elegance, un concurso de elegancia que se llevó a cabo el pasado domingo en California durante Monterey Car Week, la compañía británica Aston Martin anunció sus planes de iniciar un servicio para construir “guaridas” para los autos de sus clientes.

Lo nombró “Aston Martin Automotive Galleries and Lairs”, que en español significa “Galerías y guaridas para autos de Aston Martin”.

Es un servicio ideal para “cualquier persona que desee crear un garaje personalizado, su propia “Galería Automotriz”, o para los más aventureros, el refugio definitivo o “Guarida Automotriz” en el que mantener su automóvil”, dijo la marca en un comunicado.

La idea involucra juntar tanto a diseñadores de interiores como arquitectos y mecánicos para construir las guaridas secretas de clientes con el dinero suficiente para pagar por ellas.

Dado el hecho que los vehículos de Aston Martin rebasan los $100 mil – el nuevo Aston Martin Vantage 2019 cuesta casi $150,000 -, el servicio personalizado para clientes pudientes no suena tan descabellado.

La marca ofrece el ejemplo de una casa de lujo que puso el estacionamiento de su Aston Martin como el centro de su hogar, y ofreció varios ejemplos diseñados por un despacho de arquitectos en Austria.

He aquí las increíbles imágenes de cómo se vería una guarida de Aston Martin, no sin antes mencionar que la marca no mencionó precios en su comunicado, solo que los interesados podía consultar a la marca directamente.

