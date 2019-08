Kate del Castillo boxea a favor de las mujeres y en contra del feminicidio

Kate actúa en la obra The Way She Spoke, que trata sobre las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez

Los feminicidios ocurridos en México no son un tema ajeno para Kate del Castillo, tanto que acaba de protagonizar una obra de teatro en la que se habla de ello y aunque en la puesta en escena trata de dar voz a las víctimas de estos crímenes, ahora ha encontrado una mejor manera para alentar a las mujeres a buscar justicia.

Por medio de sus Instagram Stories, la actriz compartió videos de su entrenamiento de box y los acompañó con una serie de mensajes en los que le hizo saber al público femenino que no piensa dejarlo solo en su lucha para que se respeten sus derechos y para que el abuso físico y psicológico en su contra ya no suceda.

“La fortaleza no llega sola, todas nos protegemos unidas. Esfuerzo diario, feministas unidas. La diversidad da fortaleza, no más feminicidios. Juntas salvaremos el mundo”, escribió Kate al pie de los cortos en los que también colocó los temas Girl On Fire de Alicia Keys y Run The World de Beyoncé.

En la puesta en escena The Way She Spoke, la actriz habla de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua y según relató en una entrevista, el público que ha visto la obra ha salido del teatro con lágrimas en los ojos al percatarse de que es algo que de verdad ocurrió hace años y que hoy en día sigue pasando.

