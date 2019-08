El escote de Chiquis Rivera que libera su sensualidad

La cantante hizo suspiras a sus admiradores

Chiquis Rivera está más sensual que nunca y es que la cantante ha cobrado una gran seguridad en si misma. La intérprete de “Animate y Verás” se dejó ver con un escote en su blusa que la hizo ver como una chica sexy.

La esposa de Lorenzo Méndez ha estado ocupadísima no solo promocionando su más reciente sencillo musical, si no que grabando el programa “The Riveras“, así como siendo juez de “Tengo Talento, Mucho Talento” en Estrella TV.

La blusa blanca de Rivera tenía dos aberturas que dejaban ver su busto y lo combinó con unos pantalones ceñidos de camuflaje y una chaqueta rojo. Los fans de la famosa no tardaron en reaccionar ante su atuendo.

“Inteligencia, actitud y clase”, escribió un fan. “Que chula”, otro admirador agregó. “Bella me encanta el rojo”, otro seguidor comentó. “Me encanta como vistes siempre a la moda y combinaciones espectaculares”, también se pudo leer entre los comentarios.