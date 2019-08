Trump colapsa en Twitter con 5 comentarios polémicos en una sola mañana

La guerra comercial con China y la subida arancelaria provocaron la mayor parte de sus ataques y exigencias

Este viernes no fue un buen día para el presidente Donald Trump. Parece que la decisión de China de gravar los aranceles a los productos estadounidenses lo desestabilizaron y, como no podía ser de otra manera, así lo expresó en Twitter.

La red social del pajarito es la herramienta de comunicación favorita del mandatario. La mañana de este viernes volvió a demostrarlo con cinco comentarios que generaron una gran controversia y cuestionaron los límites del poder del presidente en el país.

1. Trump llamó “enemigo” de Estados Unidos a su propio presidente de la Reserva General (Fed), Jay Powell, que se negó a bajar la tasa de interés para hacer frente a la posible desaceleración económica.

Trayendo a colación la subida arancelaria china, Trump no dudó en comparar a Powell con el líder del país asiático. “Mi única pregunta es: ¿quién es nuestro mayor enemigo Jay Powell o el presidente Xi?, tuiteó.

….My only question is, who is our bigger enemy, Jay Powell or Chairman Xi? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

2. En la misma línea beligerante contra China, Trump publicó que “no necesitamos a China y sinceramente, estaremos mucho mejor sin ellos“. El mismo comentario incluía reproches al gigante asiático de la “gran cantidad de dinero que China ha hecho y robado de los Estados Unidos”. “[Eso] debe parar”, agregó para cerrar el tuit.

3. La batalla arancelaria que comenzó China la mañana del viernes no iba a quedarse sin un rápido contraataque estadounidense. El presidente “ordenó” en la red social a las empresas del país que “buscaran una alternativa a China”. Sin embargo, no está claro que el presidente tenga potestad para exigir algo así. Además, las propias compañías de Trump fabrican bienes allí.

Our Country has lost, stupidly, Trillions of Dollars with China over many years. They have stolen our Intellectual Property at a rate of Hundreds of Billions of Dollars a year, & they want to continue. I won’t let that happen! We don’t need China and, frankly, would be far…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

4. Pero Trump dio otra orden a empresas estadounidenses, esta vez a “las de transporte como FedEx, Amazon, UPS y a la oficina de correos”. El mandatario advirtió que deben “buscar y rechazar todas las entregas de fentanilo (una droga con alto poder adictivo) que venga de China (o de cualquier otro lugar).

Según los expertos en el tema, no es razonable que los trabajadores de estas compañías busque fentanilo en cada uno de sus envíos. Además, este narcótico normalmente se envía en contenedores y no en sobres.

….all deliveries of Fentanyl from China (or anywhere else!). Fentanyl kills 100,000 Americans a year. President Xi said this would stop – it didn’t. Our Economy, because of our gains in the last 2 1/2 years, is MUCH larger than that of China. We will keep it that way! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

5. Este viernes, en el muro de Twitter del presidente tampoco faltó su ya mítico ataque a periodistas, a demócratas y a lo que él considera “noticias falsas” (fake news). Trump volvió a acusarles de conspirar para llevar al país a una recesión económica el próximo año, aunque eso suponga que también ellos “pierdan su riqueza”.

