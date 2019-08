Actor de El Padrino revela que perdió su virginidad con Marilyn Monroe… ¡a los 15 años!

Carlo Rizzi relató su primer encuentro sexual con el ícono de Hollywood, Marilyn Monroe

Gianni Russo, famoso por interpretar a Carlo Rizzi en la cinta The Godfather (El Padrino), confesó que perdió su virginidad a los 15 años, ni más ni menos, que con Marilyn Monroe.

Russo destacó que si dicha situación hubiese sucedido en esta época, Monroe, de 33 años en ese momento, habría ido a prisión; sin embargo, el también cantante se sinceró y definió como “el chico más afortunado del mundo” y que “en ningún momento me sentí molesto por la situación”.

Gianni relata en su libro Hollywood Godfather: my life In the mob and movies cómo conoció a la hermosa estrella y afirma que sostuvo una relación con ella hasta su muerte en 1962.

“Ella venía a menudo y siempre me pedía que le lavara el cabello con champú”, dijo en entrevista para el diario The Sun.

Cuando Gianni Russo ‘se convirtió en hombre’ Monroe “estaba envuelta en una toalla blanca y tenía una copa de champán en la mano”, contó.

Marilyn le ofreció al intérprete un trago antes de soltar su toalla y quedar desnuda, acto seguido lo invitó a unirse a ella en su baño, detalló.

“Mi corazón latía con fuerza y comencé a desvestirme y entré en la bañera. Terminamos en la cama durante todo el fin de semana”, y agregó: “No se lo dije a nadie, no solo porque era un caballero, sino porque… ¿quién me creería?”.

