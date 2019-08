Lo mata en la reunión de ex alumnos, 53 años después de que le acosara en la escuela

Todo sucedió en una reunión de antiguos alumnos, donde el asesino no pudo contener la rabia almacenada por tantos años

Un hombre se vengó de su matón de la escuela secundaria después de 53 años, matándolo a tiros en una fiesta de reunión escolar, según informan lo medios locales de Tailandia.

Thanapat Anakesri, de 69 años, asistió al evento con sus antiguos compañeros de clase de una escuela en Ang Thong, Tailandia central.

Entre esos compañeros de clase se encontraba Suthat Kosayamat, de 69 años, a quien, según los informes, Anakesri enfrentó por haberle acosado cuando ambos tenían 16 años.

Antes del incidente, el grupo de antiguos alumnos había recordado su vida escolar de hace más de 50 años, mientras todos se servían un buffet de comida tailandesa seguida de helado.

Sin embargo, la amistosa reunión pronto se interrumpió cuando Anakesri, ex oficial de la marina, comenzó a discutir con Kosayamat, sastre de profesión. Éste afirmaba que no recordaba las peleas, insistió en que no recordaba lo que había sucedido entre ellos.

Según los informes, Anakesri ordenó a Kosayamat que se disculpara, pero él se negó y le dijo que lo olvidara. Anakesri, supuestamente, sacó una pistola y disparó a su antiguo compañero de clase antes de huir de la escena.

Kosayamat fue trasladado de urgencia al hospital donde no se pudo hacer nada por salvar su vida y falleció.

Tuean Klakang, de 69 años, que organizó el evento y fue presidente de la clase de 1966, dijo a la policía que Anakesri a menudo se quejaba de Kosayamat. Sin embargo, no creía que fuera capaz de hacer lo que hizo.

Anakesri sigue en busca y captura, ya que huyó de su casa y se cree que podría estar viviendo en una provincia vecina, informó a los medios locales el capitán de policía, Sombat Somboondee.

El Tribunal Provincial de Ang Thong emitió una orden de arresto por cargos de asesinato, y el jefe de policía confirma que “inicialmente” lo acusarán de asesinato y portar un arma sin licencia.