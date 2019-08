Martha Higareda, experta en amor en Tod@s Caen: “Al final lo que gana es el corazón”

La actriz mexicana estrena “Tod@s Caen”, una comedia con Omar Chaparro sobre las estrategias para una conquista amorosa

Tras terminar una relación sentimental de 7 años, la mexicana Martha Higareda se sentía insegura en su vuelta al “ruedo”. Comenzó a leer libros de autoayuda y descubrió todo un universo sobre el mundo de las relaciones que la inspiró para escribir “Tod@s Caen”, una comedia que ella misma protagoniza con Omar Chaparro. Hablamos con la actriz de 36 años días antes del estreno del film este viernes 30 de agosto.

Pregunta: ¿De dónde viene la idea de Tod@s Caen?

Martha Higareda: Estando soltera, empecé a darme cuenta con mis primas, con mis amigas… de este tema universal que es la conquista. De las cosas que uno debe o no debe hacer cuando va a conocer a alguien y te gusta. ¡Qué divertido!, ¿no? Entre todas las amigas empezó un debate porque una de ellas conoció un chavo, tenía su teléfono y decía: “¿Qué hago?, ¿le marco yo, espero que él me marque? Si salimos, ¿le doy un beso luego luego?”. Es un tema universal que ha existido desde siempre, desde Shakespeare. Y me dije: aquí hay un material muy divertido para hacer una película.

P.: ¿Y hay que seguir esas tácticas en el amor o mejor no pensar mucho y dejarse llevar?

M.H.: Es una combinación entre las dos. En la película, tanto el personaje de Omar Chaparro como el mío desarrollaron todas esas tácticas porque en el fondo tienen un gran corazón y les da miedo que se lo rompan, cosa que nos pasa a todos en la vida. No quieres luego luego ya estarle escribiendo 25 mensajes al celular porque no te quieres ver desesperado, pero al mismo tiempo estás enamorado y tienes muchas ganas de decir lo padre que sientes y compartirle tu día y ese tipo de cosas. Yo, Martha, estoy a favor de que uno sea auténtico, que es al final el mensaje de “Tod@s Caen”. Pueden existir todas estas estrategias, todo este juego del amor, pero al final de cuentas lo que gana es el corazón.

P.: Vuelves a trabajar con Omar Chaparro después de las dos “No Manches Frida”, ¿esperaban ese éxito?

M.H.: Fíjate que no. Cuando uno hace una película lo hace con todo el corazón y le pone toda la energía, pero al final de cuentas esperas que le guste al público. Omar y yo dijimos que el guion tiene que estar muy bueno para que podamos volver a trabajar juntos, como sucedió con “Tod@s Caen”. Lo divertido, la magia que tenemos cuando estamos en el set, la química y la amistad que tenemos… siempre tenemos muchas ganas de trabajar juntos, pero queremos que las películas estén bien hechas, que sea una buena historia, que esté bien contada, que tenga un buen mensaje… No nos esperábamos el éxito tan grande de “No Manches Frida” y nos dio muchísimo gusto, obviamente. Y cuando seamos viejitos esperamos haber realizado más películas, no solamente éstas.

P.: Con Omar ya trabajan casi en familia…

M.H.: Es casi como un hermano para mí. Tenemos una relación muy bonita y estamos desarrollando proyectos juntos. Tenemos otra historia que estamos escribiendo juntos.

P.: ¿Qué nos puedes contar de esa historia?

M.H.: No puedo contar mucho. Apenas está en el proceso de guion. Pero estamos muy felices porque la manera en la que trabajamos y cómo nos divertimos a la hora de escribir ha estado padrísimo.

P.: ¿Es también una comedia, una película?

M.H.: Es también una comedia, sí.

P.: Y en “Tod@s Caen” trabajas con tu hermana Miriam otra vez…

M.H.: Yo escribí una película que se llamó “Cásese quien pueda” (2014) y mi hermana y yo, junto con Alejandra Cárdenas, la produjimos juntas. Ella, como en la vida real, hace de mi hermana en la película. Y después de haber tenido esa experiencia tan padre escribí esta historia “Tod@s Caen” con Cory Brusseau, y llegué a mi hermana con el guion y me dijo: “Martita –así me dicen en mi familia–, ¡hagámosla! Vamos a producirla”. Y nos lanzamos. Ella es muy delicada como productora. Tuve que convencerla para que saliera en la película también como actriz. Me costó trabajo, pero al final fue muy padre porque cuando estábamos en el set había un ambiente muy familiar. Mi hermano Joselo Higareda y Milo Coello hicieron el score de la película.

P.: Has actuado también en inglés, recientemente en la serie de Netflix “Altered Carbon”. ¿Te ves trabajando más para ese mercado?

M.H.: Me apetece muchísimo. Ahorita estoy desarrollando una serie que quiero hacer, pero ya más bien en inglés para el mercado americano con elementos latinos, obviamente, porque es también parte de quien soy yo como persona. Ese mercado es parte de mi objetivo como productora, no solamente como actriz.