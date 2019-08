Carpinteros se preparan para las elecciones

Miembros del Consejo regional del sudoeste ayudan a sus compañeros a registrarse para votar

El año próximo es decisivo para quienes viven en EEUU, los estadounidenses podrán votar por una nueva administración y ser contados. La participación en ambos eventos, tanto en las elecciones presidenciales como en el Censo 2020, es fundamental no solo para nuestros futuros, sino para los futuros de nuestros hijos.

Pete Rodríguez, Presidente del Consejo regional de carpinteros del sudoeste, está consciente de la importancia del voto, y desde el año pasado está preparándose, juntos a los miembros del Consejo, para hacerlo.

“Empecé a investigar y buscar estadísticas sobre nuestros miembros. En el sudoeste tenemos 54,000 carpinteros, la mayoría en California. El 75% de nuestros miembros es latino”, compartió Rodríguez. “Fue entonces que descubrí que sólo el 35% de aquellos elegibles para votar estaba registrado”, agregó.

Y para votar, es necesario registrarse.

En medio de un clima político de redadas, de tácticas de desinformación y difamación, el Consejo se embarcó en la tarea de informar y motivar a los 3,400 miembros de Inland Empire a votar.

“El Consejo del sudoeste de carpinteros es diferente al del resto del país”, indicó Rodríguez, refiriéndose a la mayor sede de carpinteros del país. Rodríguez es el primer presidente latino de la organización.

Rodríguez habló con los miembros y acordaron visitar a aquellos compañeros que vivieran cerca de sus hogares, después de salir del trabajo. La idea es compartir información sobre la importancia del voto e instarlos a registrarse. El Consejo envió un comunicado a todos, para informarlos sobre la campaña.

Una puerta a la vez

“Cuando anunciamos la campaña, expliqué que no me iba a meter en asuntos políticos, en temas como inmigración o el aborto, o si iban a votar por los demócratas o republicanos ”, indicó Rodríguez. “Lo que sí quise recalcar que si no me registro, no tengo voz ni voto. Nosotros queremos que los miembros carpinteros hagan oir su voz”.

“Comenzamos el programa Visión 2020 porque nos dimos cuenta de la importancia que tiene participar en las elecciones”, señaló David Cordero, representante del Consejo regional.

Cordero, uno de los representantes que visita a los miembros puerta a puerta, dijo que la respuesta en general había sido positiva.

“Hay quienes piensan, ‘¿qué tiene que ver la política con los carpinteros?’, pero cuando les explico sobre los contratos del gobierno, por ejemplo, entienden y se dan cuenta de que cómo los afecta”, dijo Cordero.

El representante recordó que en los años 90s, bajo el gobernador Pete Wilson, les quitaron las horas extras a los trabajadores, algo que no sólo afectó a los carpinteros, sino también a sus familias.

Rodríguez indicó que de cien hogares que visitaron, 50 personas se registraron para votar.

“Cuando visitamos a nuestros compañeros llevamos formularios de papel, pero también iPads y podemos registrarlos en el mismo momento. En muchos de los casos, los miembros no se registran por simple apatía, pero cuando se dan cuenta de cómo les puede afectar, deciden hacerlo y nos agradecen”, dijo Cordero.

“Mi papa hizo la lucha y murió un orgulloso ciudadano de EEUU”, señaló Rodríguez, hijo de padre mexicano y madre cubana. “Yo siento que mi obligación como latino es votar, no sólo por mí, sino por mis hijos y mi familia. ¿Quién soy yo para no aprovechar todas las oportunidades que recibí gracias a los sacrificios de mis padres? Lo veo como una falta de respeto. Esto lo hacemos por nuestros hijos, y sabemos que ellos lo harán por los suyos”, agregó.

“Los carpinteros estamos unidos. Los carpinteros representamos a la comunidad y apoyamos a nuestros miembros. Los carpinteros vamos a votar en las próximas elecciones, por nuestros trabajos, por nuestros derechos y por los derechos y oportunidades para nuestros hijos”, resumió.

En Detalle

Después del día de trabajo, de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. miembros y representantes del Consejo Regional de Carpinteros del Sudoeste se reparten en siete equipos y golpean las puertas de 10 hogares de otros miembros carpinteros, que viven cerca de sus viviendas, para recordarles la importancia de hacer oír su voz.

Las próximas visitas tendrán lugar el:

Lunes 9 de septiembre, para los miembros de San Bernardino

Lunes 16 de septiembre, en Rialto

Lunes, 23 de septiembre, en Corona

Para más información, puedes visitar: https://www.swcarpenters.org/