Chisme No Like confronta a programas de TV que ignoran demandas en contra del ex productor de El Gordo y la Flaca 

El famoso programa de YouTube ha revelado hoy, que una bailarina brasileña cuenta que Albis le ofreció cocaína en las instalaciones de Univision

Javier Ceriani conductor de Chisme No Like junto a Elisa Beristain hizo un fuerte llamado hacía los programas de televisión de habla hispana que de momento no están prestando sus cámaras para darle cobertura a las denuncias que hay en contra Enrique Albis, ex productor de El Gordo y la Flaca, por acoso sexual.

El señalamiento de Ceriani incluso advierte que estos casos van a llegar a los programas de televisión en inglés, y todos aquellos medios en español que decidieron ignorar a las nueve demandantes van a quedar muy expuestos ante la opinión pública. Sobre todo porque éste medio avisó a través de su plataforma que estarían esta semana con las víctimas poniendo la denuncia en contra de Albis en la policía de El Doral, y ningún medio se hizo presente.

Hoy Ceriani también expuso que estas nueve víctimas están unidas y una de éstas es una bailarina de Brasil que cuenta que Enrique Albis le ofreció cocaína en las instalaciones de Univision.