Mujer ataca oficina de inmigración en medio de grandes cambios de Trump en esta materia

La mujer lanzó una bomba casera contra las dependencias federales

Una mujer lanzó este viernes un cóctel molotov en la recepción de una oficina del Servicio de Inmigración y Aduanas (USCIS, por sus siglas en inglés) de Oakland Park, Florida. La bomba casera no funcionó y el incidente quedó en un susto y sin heridos, según Associated Press.

De acuerdo al informe que consultó la citada agencia de noticias, la mujer entró con una botella llena de gasolina y una mecha encendida. Sin embargo, al lanzarla la mecha se soltó y la botella no se encendió.

El personal de seguridad de la oficina esposó a la autora y la detuvo hasta que llegó el Servicio de Protección Federal y la arrestaron.

Las autoridades policiales dijeron que este ataque no está relacionado con otros perpetrados también contra agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). No obstante, no dijeron el nombre de la mujer ni qué la habría movido a enfrentarse a la institución.

Ataques contra agencias migratorias

The New York Times informó hace dos semanas de una investigación en proceso sobre unos disparos en una oficina texana del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Estos ataques llegan en un momento de máxima tensión respecto a las restrictivas políticas migratorias que está proponiendo y empleando el presidente Donald Trump.

USCIS en concreto ha estado en el punto de mira en los últimos tiempos porque su director interino Ken Cuccinelli es partidario de las estrictas medidas migratorias del presidente. Bajo su supervisión, USCIS ha encabezado modificaciones como negar tarjetas de residencia a inmigrantes que hayan solicitado beneficios como Medicaid.

