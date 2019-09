Cristiano Ronaldo manda mensaje a los niños del mundo tras ser galardonado como el Mejor Jugador de Portugal

El delantero reveló en la gala de las Quinas de Ouro qué hacía cuando le decían que no lograría nada en la vida.

Cristiano Ronaldo fue distinguido como el Jugador del Año en la rama masculina este lunes en la gala de las “Quinas De Ouro”, que reconocen a lo mejor del futbol de Portugal, y aprovechó el micrófono para enviar un mensaje a los niños.

“Hay que proteger a los niños menores de 15 años, quienes verán esta grabación, probablemente, en YouTube”, mencionó y prosiguió dirigiéndose a los menores.

“Nunca se dejen influenciar por la prensa. Siempre lleven sus sueños hacia delante, que no los depriman. Sean siempre serios con lo que quieren lograr y no se dejen engañar cuando les digan que no son capaces, cuando eso pase tápense los oídos y vayan a sus camas pensando que claro que serán algo en la vida. Eso es lo que yo hice”, aseguró.

El delantero de la Juventus venció a Joao Félix en la categoría varonil de los premios que organizan cada año la Federación Portuguesa de Fútbol, la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol (ANTF) y el Sindicato de Jugadores Profesionales de Fútbol (SJPF).

LA POSTAL 📸🇵🇹 Cristiano Ronaldo y Joao Félix presentes en la gala de los Quinas De Ouro, premio que premia el mejor portugués de la temporada 🥇 pic.twitter.com/EXI2ei6nNZ — Analistas (@_Analistas) September 2, 2019

En la categoría femenil, la ganadora fue Jéssica Silva, quien jugó para el Levante la temporada pasada y que ahora está con el Lyon, de Francia.

Jéssica Silva fue distinguida en la gala Quinas de Ouro como mejor jugadora de Portugal. Enhorabuena @jessiicasilva10 pic.twitter.com/mQwjGKKOHt — José María Nolé (@josemarianole) September 3, 2019