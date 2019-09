Jennifer Aniston se siente maravillosa con su cuerpo a sus 50 años de edad

La reconocida actriz habló de cómo vive sus cinco décadas

Empezar una nueva década puede significar un momento de crisis para algunos, pero no es el caso de Jennifer Aniston. La actriz festejó sus 50 años en febrero, y lejos de cualquier crisis por el número redondo dijo en una entrevista que se siente mejor que nunca.

La exestrella de Friends reveló cómo fue el momento en que dejó atrás los cuarenta: “La primera vez pensé: ‘bueno, cincuenta es como fuerte’, pero después entendí que no me siento diferente, no sucede eso de que las cosas se van cerrando o terminando, como dice todo el mundo”, le contó a la revista InStyle.

Aniston continuó su relato asegurando que la clave es no dejarse llevar por los miedos de los demás ni por los prejuicios que otros instalan. “De ninguna manera es el fin de algo, es más bien otro comienzo. Me parece que hay mucha necesidad de etiquetar cosas, por ejemplo, la gente me dice: ‘te ves increíble para tu edad“, a todo tenemos que ponerle una etiqueta”, sentenció.

Luego, la actriz confesó que está muy feliz con su cuerpo: “Me siento físicamente increíble, la verdad: es maravilloso llevar un estilo de vida que te gusta“. Y agregó: “El poder femenino me parece sexy, al igual que la inteligencia de las mujeres y cuán capaces y creativas son”.

Anisonton también bromeó respecto a lo realmente le preocupa a la hora de envejecer: “No voy a mentir, ¡no quiero canas!“, dijo con humor, dejando bien en claro que siempre mantendrá sus clásicos mechones rubios matizados.

La actriz se mantiene muy activa en el mundo de la actuación. Su último estreno fue de la mano de Netflix, con la comedia ‘Misterio a bordo’, que coprotagonizó junto a Adam Sandler. Actualmente la actriz está grabando ‘The Morning Show’, la próxima serie de Apple, que comenzará a transmitirse en noviembre.

Cabe recordar que en la celebración de su cumpleaños estuvieron presentes muchos famosos, pero el que más llamó la atención fue su exesposo, Brand Pitt. No pasó inadvertido su ingreso a la fiesta, y aunque se despertaron rumores del regreso de la pareja, hasta el momento nunca se concretaron.