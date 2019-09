El video de Cardi B rindiendo homenaje a Camilo Sesto interpretando sus canciones

La rapera de origen dominicano ha querido honrar la figura del fallecido cantautor y sorprendió a sus seguidores

Cardi B sorprendió a propios y ajenos este lunes al rendir un sentido homenaje al legado discográfico del fallecido Camilo Sesto, uno de los representantes más prolíficos de la escena musical en español y, por otro lado, una figura con la que probablemente no esté demasiado familiarizada buena parte de la base de fans de la intérprete neoyorquina.

Teniendo en cuenta el impacto que la música del valenciano tuvo en la cultura popular tanto española como latinoamericana a lo largo de cuatro décadas y, asimismo, el hecho de que la artista sea de origen dominicano, no debería resultar demasiado extraño que la estrella del hip hop apareciera esta mañana tarareando dos canciones del malogrado cantautor -‘Jamás‘ y ‘Algo de mí‘- en la sección Stories de su perfil de Instagram: un par de temas que Cardi probablemente asocie a su infancia y a los gustos musicales heredados de sus padres.

Sin embargo, su gesto ha acabado generando una gran repercusión en la esfera virtual -incluso entre aquellos seguidores que sí conocían a Camilo Sesto- por el aparentemente inesperado vínculo entre la obra del español y una artista de 25 años que, además, pertenece a un género musical en principio muy alejado del estilo melódico y sentimental de las baladas de los años 70.

El homenaje de la Cardi B a Camilo Sesto??? pic.twitter.com/gwxB8ocaa9 — Pam 👀 (@Desahogada) September 9, 2019

Curiosamente, el colectivo de productores de hip hop español ‘Cookin Soul’, según se desprende del artículo publicado este mismo día por el portal de noticias especializadas en música Jenesaispop, ha querido reivindicar la influencia que algunas de las canciones del difunto Camilo Sesto han tenido entre raperos tan importantes de Estados Unidos como Rick Ross y Jay Z, recordando que ambos utilizaron sendos ‘samples’ del tema ‘Agua de dos ríos’ para sus sencillos ‘Idols Become Rivals’ y ‘Where Have You Been’, respectivamente.