Gabriela Spanic opina sobre ‘La Usurpadora’ de Sandra Echeverría

La protagonista de la adaptación de 1998 opina sobre la nueva versión de la telenovela

Sandra Echeverría es la protagonista de la nueva versión de “La Usurpadora” que estrena el 16 de septiembre por Univision. La actriz ha sido fuertemente criticada por fans de Gabriela Spanic que dio vida a las gemelas en la adaptación que se realizó en 1998.

Ante todo lo que se ha dicho, se le ha preguntado a Spanic su opinión de la nueva versión.

“Me encanta, es una excelente actriz de la nueva generación. Me gusta muchísimo su trabajo”, dijo la venezolana a Televisa Espectáculos.

Gaby había estado contemplada para aparecer en esta nueva versión pero no se pudo concretar su participación.

“Carmencita, la productora, que también la quiero mucho, me invitó a hacer una participación pero no se compaginaron las fechas de grabación”, reveló. “Le está yendo de maravilla. Me alegra muchísimo, me encanta el éxito que está teniendo”.

Aunque por el momento Spanic se encuentra alejada de los melodramas, la actriz pretende regresar con una historia clásica.

“Me encantaría hacer una telenovela rosa, melodrama, vamos a ver qué sucede, pero mientras estoy haciendo mi obra de teatro Divinas, ahorita el 19 nos presentamos en el Teatro Silvia Pinal para que no se la pierdan, después vamos a estar en Monterrey…”, expresó.