Un vestido corto y las piernas de Chiquinquirá Delgado

La amada de Jorge Ramos conquistó a los españoles con tremenda belleza

Foto: David Becker/Getty Images for LARAS

Chiquinquirá Delgado estuvo en Madrid y ahí deslumbró a muchos con su belleza. Instagram también ha disfrutado con la elegancia de su vestido corto, el cual la hizo brillar en todos los sentidos. La tela era un reflejo de luz y su belleza la iluminaba también.

Nuevamente la venezolana enfundó sus curvas en un encantador vestido, que pese a lo corto no dejó de ser elegante. Sus piernas quedaron al descubierto, pero este detalle no eclipsó ningún momento el resto del atuendo, ya que no había un escote que compitiera por la atención de los fans.

La amada de Jorge Ramos conquistó a los españoles con el encanto de sus piernas.

Muchas son las famosas que han cautivado a los fanáticos por sus piernas, entre ellas Andrea Legarreta, quien hace unos días sorprendió, de nuevo en el Programa Hoy con una minifalda de encajes.

Otras famosas que han encantado a los fans con sus bellas extremidades son: Alexa Dellanos, Aracely Arámbula y Gaby Espino.