La traición de Yolanda Andrade: ¿tiene derecho a revelar que Verónica Castro es gay?

La presentadora ha declarado abiertamente sus preferencias, no así "La Vero"

“No hicimos nada malos, no quiero agredirla, fue lo que pasó”. Así defendió Yolanda Andrade haber ventilado después de años un supuesto matrimonio con Verónica Castro.

La legendaria actriz mexicana ha negado los dichos de Andrade una y otra vez.

Para muchos fans y comentaristas, la decisión de Yolanda es una transgresión a la posible confianza de “La Vero”, ya que ella nunca ha hablado de su sexualidad. Por el contrario, la presentadora y eterna amiga de Montserrat Oliver se ha manifestado orgullosa de ser gay.

Buen día a toda mi gente la vida es un espejo, no hagas dańo porque el espejo lo regresa y amo todo lo positivo por eso me aparto de lo contrario Dios Bendiga a los que hablan de mi🙏No me Casé! pic.twitter.com/Wsi7xdZdpf — Verónica Castro (@vrocastroficial) September 11, 2019

“Buen día a toda mi gente la vida es un espejo, no hagas daño porque el espejo lo regresa y amo todo lo positivo por eso me aparto de lo contrario Dios Bendiga a los que hablan de mi No me Casé!”, escribió la mamá de Cristian Castro en Twitter, cansada de los rumores.

Ahora ya se habla en medios de comunicación hispanos de otra supuesta amante de Verónica Castro por la que habría dejado a Yolanda.

Verónica Castro es mamá, abuela e hija, y ha tenido algunos romances con famosos como Manuel “El Loco” Valdez y Omar Fierro, pero la decisión de compartir su orientación pertenecería solo a ella.