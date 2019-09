Sicarios dejan dos cabezas humanas junto narcomensaje donde gobierna Cuauhtémoc Blanco

Al parecer los descuartizados pertenecían a un grupo criminal que recientemente anunció su creación

Sicarios ligados al narcotráfico dejaron dos cabezas humanas de dos hombres las cuales al parecer fueron arrancadas de una manera brutal y sin contemplación en el municipio de Puente de Ixtla en el estado de Morelos en México, entidad gobernada por el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco.

Junto a las cabezas, los verdugos dejaron dos narcomensajes que hacen alusión a “El Señor de Los Caballos“, aunque según informes este es otro de los sobrenombres de Santiago Mazari Hernández alias “El Carrete”, quien era líder del Cártel de Los Rojos hasta que fue detenido el 1 de agosto y recientemente vinculado a proceso por cuatro secuestros.

#PuenteDeIxtla #Morelos Fotos y Texto A las 00:30 Se Hizo Hallazgo de 2Cabezas Humanas C/Narcomensaje Firmado x "El Señor de Los Caballos" en Calle No Reelección vu Niños Héroes de Colonia Cuarta Manzana… pic.twitter.com/LVV5nIaOrf — FR4NCI5C0 L4ND3T4 (@l4nd3t4) September 11, 2019

En el mensaje el grupo criminal asegura que las víctimas se tratan de un recientemente conformado grupo criminal que se hace llamar la Mera Verga y al parecer se trata de desertores del Cártel de los Rojos, pues los califican de traidores.

A continuación el mensaje íntegro que se lee en el narcomensaje:

“Esto es lo que le va a pasar a todos esos p*tos que se hacen llamar la mera v*rga por p*tos mal agradecidos si bien saben que apa sigue siendo de alguien y bien saben que sigue siendo de el señor de los caballos y para todos esos p*tos chaqueteros aber si esto les queda de experiencia que con el señor de los caballos no se juega porque aquí los v*rgazos están al 2×20 y su gente del señor seguimos firmes así que ya saben p*tos chaqueteros que no habrá lugar donde uno no pueda encontrarlos y vamos por todos esos v*rgueros llamados la mera v*rga así que ya saben p*tos que acá sigue firmemente la gente del señor de los caballos” (sic).

#PuenteDeIxtla #Morelos +Fotos A las 23:00 del 10/09/19 Se Hizo Hallazgo de Partes Humanas en Av Gilberto Figueroa ÷Agustin Melgar y Allende en la Entrada a ala Prepa 5… pic.twitter.com/cX5KLkqAb6 — FR4NCI5C0 L4ND3T4 (@l4nd3t4) September 11, 2019

Más tarde se informó sobre el descubrimiento de partes humanas también en ese municipio por lo que se presume que corresponden a los cuerpos de las víctimas, aunque dicha información se tendrá que determinar los estudios forenses.

