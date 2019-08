VIDEO: Niño armado amenaza de muerte a El Mencho, líder del CJNG

El video del menor de edad ha indignado en redes sociales pues hasta corta cartucho del arma

En redes sociales ha indignado el video de un niño que es grabado mientras porta un arma de grueso calibre, mientras lanza amenazas de muerte al narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”, o el “Señor de los Gallos” o “El Gallero”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El pequeño de no más de 7 años de edad asegura que no le tiene miedo a “El Mencho” para que “sepa quién es la mera v*rga del ‘R5′” y amenaza con que lo puede matar pues los hombres de “El Mencho” le “pelan la v*rga, los del Jalisco a la v*rga, saben que nosotros estamos para topar la v*rga”, dice mientras corta cartucho del arma de grueso calibre que porta.

#Mexico Mensaje pal Mencho y los Jaliscos. pic.twitter.com/c6Qw6ZaKdZ — m u e r t e (@_gloriousdead69) August 25, 2019

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

VIDEO: Matan de 100 balazos a cantante de narcocorridos; así quedó su troca

¿El Chapo Guzmán está en la calle? te decimos por qué

Actriz porno revela los extremos gustos sexuales de los hijos de “El Chapo”

Los comentarios no se han hecho esperar más allá de que el mensaje sea para uno de los hombres más odiados y buscados en México, pues a usuarios de redes sociales les ha parecido inconcebible que sus familiares lo encaminen al mundo de la violencia y el narcotráfico, y mucho menos que lo dejen portar un arma, esté cargada o no, pues no solo ponen en riesgo la vida de las demás personas, si no la del propio pequeño.

No sería la primera vez que un menor de edad se hace famoso en redes sociales al amenazar a “El Mencho”, el primero fue Juan Luis Laguna Rosales “El Pirata de Culiacán” quien se volvió famoso por los videos que subía en redes sociales, en especial en el que lanzó un insulto al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación: “‘El Mencho‘ a mí, me pela la v*rga”, dijo el joven de solo 17 años.

Aquel 18 de diciembre de 2017, sicarios entraron al bar donde se encontraba, en el municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco, recibió al menos 15 disparos, murió junto al dueño del lugar. Su cuerpo fue identificado por los tatuajes y por las declaraciones de los testigos.

VIDEO: Matan de 100 balazos a cantante de narcocorridos; así quedó su troca

¿El Chapo Guzmán está en la calle? te decimos por qué

Actriz porno revela los extremos gustos sexuales de los hijos de “El Chapo”