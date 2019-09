VIDEO: Grupo Sombra, socios de El Marro, interrogan y decapitan a uno del Cártel del Golfo

Se trata del segundo video en menos de una semana que este grupo sanguinario difunde en redes sociales

El Grupo Sombra, grupo criminal asociado a José Antonio Yépez “El Marro“, líder huachicolero, difundió un video en el que interrogan y decapitan a un sujeto quien fue identificado como Fabián Cruz Balderas alias “El Ñarro, presunto integrante del Cártel del Golfo (CDG).

Las escenas comienzan con un audio en el que se escucha a un sujeto decir: “Les presentamos a una escoria más” y luego el hombre comienza con su confesión en la que acepta ser narcomenudista y robar ganado, además de operar para un sujeto al que identifica como Lupe alias “La Pola” del Cártel del Golfo.

Luego de las palabras del hombre el sujeto que está grabando dice: “Para que se den cuenta, no porque no nos vean, quiere decir que no estamos aquí, esta plaza tiene dueño, Fuerzas Especiales“, y luego gritan varios sicarios al mismo tiempo: “Grupo Sombra“.

La cabeza de “El Ñarro” fue dejada dentro de una garrafa de plástico, junto a un mensaje, en una calle del municipio de Tamiahua, en el estado de Veracruz.

Junto al bidón había un mensaje intimidante que decía “A toda bola de p*tos extorsionadores”, chapulines y roba ganados se aclimatan o se ‘aclichingan’ y así irán quedando uno por uno la plaza tiene dueño F.E.G.S..

Se trata del segundo video que los miembros de Fuerzas Especiales Grupo Sombra hacen público en esta semana.

El otro caso fue cuando el cuerpo sin vida de un hombre identificado como “El Jarocho“, presunto enemigo del Grupo Sombra, apareció colgado en un puente de la ciudad de Tuxpan, que se localiza entre la comunidad de Santiago de la Peña y el puerto, también en el estado de Veracruz.

En el video, que circula en redes sociales, el joven dice ser secuestrador y “cobrador de piso” para una organización criminal.

Recordemos que actualmente El Grupo Sombra está asociado con José Antonio Yépez “El Marro” líder huachicolero que tiene principal centro de operaciones en el estado de Guanajuato, donde se unieron para enfrentar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) liderado por Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho” o “El Señor de los Gallos”.

