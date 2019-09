Programa de TV revela testimonios de extrabajadores de la Organización Trump

“No tengo miedo, porque sé que no estamos solos”, dice Victorina Morales

Recientemente el programa de televisión “Full Frontal with Samantha Bee” incluyó un segmento titulado “El caso bien documentado de los empleados indocumentados de Trump”, en el cual distintos extrabajadores de la Organización Trump hablan sobre los presuntos abusos que experimentaron mientras laboraban.

Es importante mencionar que “Full Frontal with Samantha Bee” es un programa de estilo cómico pero que aborda temas reales.

“Desde los insultos verbales hasta el abuso físico, los trabajadores muestran la explotación por parte de la Organización Trump. Describen su arduo trabajo en los campos de golf, bodegas y hoteles de Trump. Mientras tanto, cuando Trump comenzó a postularse para presidente, comenzó a protestar y demonizar a los inmigrantes, todo mientras se beneficiaba de su abuso de los trabajadores indocumentados”, declaró la organización America’s Voice por medio de un comunicado de prensa.

En dicho programa, la presentadora Samantha Bee conversa con trabajadores indocumentados que dicen haber estado empleados anteriormente en propiedades de la Organización Trump.

Este hecho no es nuevo, en los últimos meses diversos medios de comunicación han informado historias de trabajadores que han contado su versión de los hechos. Por su parte, la Organización Trump ha respondido declarando que se trata de exempleados inconformes.

“La economía de Estados Unidos depende de los inmigrantes”, dijo Bee antes de presentar el segmento.

Victorina Morales, una de las extrabajadoras entrevistadas comentó que “no tengo miedo, porque sé que no estamos solos. Estamos peleando”.

“Yo era el ama de llaves de su casa. Cuando llegué ahí le pregunté a la supervisora si no necesitaban ‘papeles’, me dijo que no importaba. Pero en el 2016 empezaron a pedir ‘papeles’, me dijo el gerente que me iban a llevar a un lugar donde ‘hacen esos papeles’ y me dio $175 (dólares) que pagué por los dos documentos”, relató Morales.

El segmento que dura cinco minutos con 40 segundos incluyó testimonios de otras personas.