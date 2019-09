Yolanda Andrade tacha de patética la reacción de Verónica Castro

Yolanda no baja la cabeza y señala que el retiro de Verónica es ridículo, y afirma que ésta solo se está haciendo la víctima

Yolanda Andrade dijo que se había casado, simbólicamente, con Verónica Castro en Amsterdam, hace varios años atrás. La mamá de Cristian Castro ha negado una relación amorosa con la joven conductora de televisión, y Yolanda mantiene sus palabras, alegando que tiene vídeos y fotografías que sustentan lo dicho.

Ante el escaneo público Verónica se ha defendido negando todo lo que ha salido de la boca de Andrade, y ésta ha llegado a llamarla homofóbica por su reacción. La protagonista de “Rosa Salvaje” también dijo que todo lo que ha hecho Yolanda ha sido sólo para promocionar su nuevo programa.

La exposición pública ha hecho que Verónica Castro anuncie su retiro del mundo de la actuación, y ante estas últimas palabras de Castro, Yolanda también ha manifestado su inconforme.

“Asi es mi Cris 🙏 Y Quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento que me merece tanto respeto a este público infinito que me ha dado tanto que me ha regalado sus frases su tiempo su cariño, Que elegí hoy que es el día de mi santa madre María de Guadalupe y en su nombre les digo adiós la vida ha cambiado mucho pero yo no puedo con la agresión y el escarnio Y digo adiós a Lo que tanto ame mi profesión por 53 años entregue mi vida con todo mi amor gracias por todo pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años Quiero mi paz. DLB! 🙏”, escribió Verónica en Instagram.

A través de sus historias de Instagram Yolanda Andrade escribió: “No hay nada más patético que una persona haciéndose la víctima (tratando de dar lástima) y culpando a los demás de sus acciones”.

Este mensaje fue acompañado por la célebre frase de de Paulina -Cecilia Suárez-, la hija de Castro en la ficción “La Casa de las Flores”: “Ay, por-fa-vor ¡No se-as ri-dí-cu-la!”.

La supuesta salida de Verónica Castro del mundo del espectáculo ha suscitado una lluvia de comentarios a favor y en contra de Yolanda Andrade, una de las que ya manifestó su descontento fue Laura Bozzo.

Cristian Castro, por su parte, dicen que le está dando todo su apoyo a su madre.