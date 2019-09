Latin AMAs 2019 confirma a Eugenio Derbez y a Jacky Bracamontes como los presentadores

La celebración a la música latina será grandiosa

Eugenio Derbez y Jacky Bracamontes han sido confirmados como los presentadores de los Latin AMAs 2019 en Telemundo. Será el 17 de octubre cuando ambos famosos se suban al escenario del Dolby Theatre en Hollywood para celebrar lo mejor de la música latina.

El escenario de los Latin AMAs brillará también con la actuación de los artistas ya anunciados con anterioridad encabezado por Ozuna, CNCO, Gente de Zona, Farruko, Wisin & Yandel, Christian Nodal, Zion & Lennox, Beret, Abraham Mateo, Becky G, Sofía Reyes, Lupita Infante, Kali Uchis, y Emilia Mernes.

Con su indiscutible talento, los dos artistas mexicanos, protagonistas de exitosas películas y series de televisión a nivel internacional, animarán la ceremonia de premiación de los Latin AMAs, para destacar emocionantes interpretaciones musicales en inglés y español.

El actor, escritor, director y productor de cine y televisión Eugenio Derbez, nacido en la Ciudad de México, es considerado como una de las fuerzas creativas más influyentes en América Latina y uno de los actores más reconocidos en la comunidad latina de los Estados Unidos.

Creador de series como “La Familia P. Luche” y actor de películas como “Instructions Not Included”, Derbez se ha convertido en una estrella de talla internacional en poco tiempo. La revista estadounidense Variety lo nombró el hombre Hispano más influyente en el mundo del entretenimiento y es considerado el Influencer # 1 de redes sociales en México en los últimos dos años.

Recientemente protagonizó con Anna Faris la adaptación del clásico romántico “Overboard” de MGM / Lionsgate. Derbez fue el productor de la película a través de su casa productora 3Pas Studios. Previamente el actor produjo y dirigió la exitosa comedia “How to be a Latin Lover” protagonizada por Salma Hayek, Rob Lowe, Kristen Bell, y Raquel Welch, la cual aún se reproduce en múltiples países de todo el mundo y actualmente tiene en desarrollo una serie de televisión sobre la historia.

Pero sin duda, “Instructions Not Included”, que no solo dirigió, sino que también coescribió, se convirtió en la película en español más exitosa de la historia en los Estados Unidos. Mientras que en otras partes del mundo rompió numerosos récords de taquilla, recaudando más de $ 100 millones de dólares.

Como productor, Derbez y 3Pas Studios tienen una amplia lista de películas y programas de televisión, incluida la cinta “Y Como es él” protagonizada por Omar Chaparro y Mauricio Ochmann, que se estrenará en 2020. Para la televisión, 3Pas lanzará su segunda temporada del programa de concurso de comedia sin guion “LOL: Last One Laughing”, cuyo anfitrión es Derbez, y que se realiza para el gigante Amazon.

A Derbez se le puede ver en la película “Dora and the Lost City of Gold” de Paramount, protagonizada por Eva Longoria, Michael Peña, e Isabela Moner y dirigida por James Bobin; así como en “The Angry Birds Movie” 2 de Sony, junto con Jason Sudeikis, Bill Hader y Peter Dinklage. Además, a partir del 18 de octubre, Eugenio Derbez y toda su familia emprenderán una exótica aventura por Marruecos en la primera serie original de no ficción de Pantaya, “De viaje con los Derbez”, que estará disponible en EE.UU. a través de Pantaya, y a nivel internacional en Amazon Prime Video.

Por su parte, la conductora y actriz Jacky Bracamontes, nativa de Guadalajara, México, es una de las figuras más importantes del espectáculo Latinoamericano. La estrella mexicana ha sido presentadora de los eventos más distinguidos en la televisión de habla hispana, incluyendo “Premios TVyNovelas” y cinco temporadas de “La Voz” México.

El año pasado se unió a Telemundo como conductora del programa de deportes y entretenimiento, “Viva el Mundial y Más” ofreciendo todos los eventos y temas de actualidad de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™. Este año, la ex Reina de Belleza regresó a la pantalla de Telemundo para conducir “La Voz”, la primera versión en español en los Estados Unidos del exitoso programa de NBC, “The Voice”.

A través de su admirable carrera, Jackie ha protagonizado varias novelas exitosas como “Las Tontas No Van al Cielo”, “Heridas de Amor”, “Sortilegio” y “Un Padre No Tan Padre”, entre otras, además de conducir varios programas y un sinnúmero de especiales de la televisión en español. También ha engalanado las portadas de las más prestigiosas revistas de espectáculos y sociales, y ha sido imagen de múltiples marcas internacionales.