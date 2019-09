La verdad sobre cómo tratar la insuficiencia cardíaca

La insuficiencia cardíaca congestiva es una enfermedad grave. Pero no significa que el corazón se detiene por completo, como a veces se cree. Significa que el músculo está dañado y ya no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo.

Esta afección, que aqueja a 1 de cada 5 adultos, por lo general en los últimos años, puede acortar la vida. Pero con un tratamiento adecuado, las personas con esta afección viven más y mejor.

“Tenemos actualmente más medicamentos a nuestra disposición para mejorar la calidad de vida de las personas con un corazón debilitado”, dice Guy L. Mintz, MD, director de salud cardiovascular y lipidología en el Hospital Sandra Atlas Bass Heart en Manhasset, Nueva York.

Toma medidas preventivas

Las enfermedades de las arterias coronarias y los ataques cardíacos son las principales causas de insuficiencia cardíaca, dice la cardióloga Tamara Horwich, MD, directora médica del programa de rehabilitación cardíaca de la UCLA en Los Angeles. Controlar el riesgo de problemas como la hipertensión arterial, el colesterol alto y la diabetes tipo 2, que podrían llevar a tales afecciones, es la mejor manera de proteger el músculo cardíaco de una lesión.

La actividad física 5 o más días a la semana y una dieta saludable basada en plantas son la clave. “Procura comer muchas verduras y frutas [5 o más porciones diarias] y limita el consumo de alimentos procesados”, dice Horwich. Si tienes hipertensión arterial, colesterol alto o diabetes, tomar los medicamentos recetados también podría reducir los riesgos de insuficiencia cardíaca, agrega.

Conoce las señales

“La insuficiencia cardíaca es un conjunto de señales y síntomas de que el corazón ya no funciona como debería”, dice Mintz.

Los síntomas comunes incluyen dificultad para respirar cuando realizas una actividad física, como subir y bajar escaleras; hinchazón en las extremidades inferiores o el abdomen, y dificultad para respirar mientras estás acostado. Es posible que sientas la necesidad de apoyarte con almohadas para dormir.

Si experimentas tales síntomas, consulta a tu médico de atención primaria, dice Horwich. El médico puede recomendarte pruebas como una radiografía de tórax para buscar líquido en los pulmones y un electrocardiograma (EKG) para evaluar la actividad eléctrica del corazón. Un cardiólogo puede confirmar un músculo cardíaco debilitado por medio de un ecocardiograma (ECG), que muestra qué tan bien bombea tu corazón la sangre.

Controla los síntomas

La insuficiencia cardíaca por lo general no tiene cura, pero es posible que los síntomas sean menos severos si sigues tu régimen de medicamentos y haces cambios en tu estilo de vida. Así que:

Deja de fumar. Hacerlo puede reducir la presión arterial y la frecuencia cardíaca casi de inmediato, lo que puede aliviar la dificultad para respirar.

Come de manera saludable. Sigue una dieta rica en frutas y verduras frescas, granos enteros, lácteos bajos en grasa, carne magra, pescado, nueces y legumbres. Reduce el consumo de alimentos procesados.

Controla el consumo de sodio. Aunque la mayoría de los expertos recomiendan una dieta baja en sodio para las personas con insuficiencia cardíaca, no se ha demostrado ni refutado que reduzca los síntomas. Sin embargo, la sal ayuda al cuerpo a retener líquidos. “Si tienes muchos síntomas congestivos, como hinchazón en las piernas y los pies, limitar el consumo de sodio a unos 2,000 mg al día podría ayudarte”, dice Horwich.

Realiza una actividad física. Esto ayuda a reducir la carga de trabajo del corazón. Pregúntale a tu médico si podrías beneficiarte de un programa formal de rehabilitación cardíaca basado en el ejercicio, el cual podría estar cubierto por tu seguro.

Mantente al día con tus medicamentos

Para mantener los síntomas bajo control, es esencial que tomes tus medicamentos según se haya recomendado y a tiempo. Para la insuficiencia cardíaca sistólica (cuando el corazón bombea con muy poca fuerza), los medicamentos podrían incluir inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) o bloqueadores de los receptores de angiotensina (BRA), que abren los vasos sanguíneos y reducen la presión arterial, o un medicamento combinado más nuevo, el sacubitril/valsartán (Entresto).

Los medicamentos para personas con insuficiencia cardíaca diastólica (cuando el corazón no puede relajarse lo suficiente como para llenarse de sangre entre latidos), pueden incluir bloqueadores beta para disminuir la frecuencia cardíaca y la fuerza de las contracciones cardíacas.

En ambos casos, tu médico también puede recetarte diuréticos para reducir la hinchazón de las extremidades y el líquido en los pulmones.

Nota del editor: este artículo también apareció en la edición de octubre de 2019 de Consumer Reports On Health.

Inscríbete para recibir Lo último – nuestro boletín mensual. Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2019, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.