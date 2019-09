Suegra se ofrece a pagar la boda de su hijo a cambio de que la novia le hiciera insólito favor

La chica siempre la consideró como a una madre y jamás se imaginó que le haría tal propuesta

Lo ideal es que la suegra se convirtiera en nuestra segunda madre, lo cierto es que en la vida real existen más historias de suegras parecidas a la peor de las brujas de cualquier cuento y pocas o pocos son los que pueden presumir de tener una suegra a la que adoran con todo el corazón.

Justamente de esas historias negras y truculentas trata la que se ha vuelto viral en redes sociales en los últimos días, luego de que una chica se desahogara en Reddit, contando la inusual propuesta que le hizo la madre de su prometido a pocos días de celebrar su boda.

La chica, la cual prefirió mantenerse en el anonimato, contó que hace tiempo fallecieron sus padres, por lo que su suegra se ofreció a pagar todo lo relacionado con la boda.

En un principio, la novia explicó que ella y su suegra llevaban una excelente relación, ya que la consideraba una amiga más e incluso, en ocasiones la veía como si fuera su madre, por lo que le permitió que ella también diera su punto de vista y eligiera algunas cosas para la boda, incluidas las flores, mantelería y el vestido de novia.

El problema fue que hace unos días, la suegra se reunió con ella para presentarle un documento, que en realidad era un contrato, en donde ella se comprometía a pagar la boda, siempre y cuando la novia aceptara solo tener un hijo y posteriormente, hacer uso de distintos métodos anticonceptivos para así ya no volver a quedar embarazada.

“La madre de mi prometido ha sido lo suficientemente generosa como para pagar la factura de toda la boda, ya que de todos modos ella es la que quería que fuera una gran aventura…. A medida que se acerca la boda, mi suegra de repente nos presentó un contrato que decía que solo se me permite tener un hijo y que debo tomar anticonceptivos inmediatamente después de su nacimiento. Literalmente nunca he oído hablar de alguien que se encuentre en una situación remotamente similar a esto antes y estoy bastante segura de que no tiene ninguna posición legal”, explicó la chica.

Mientras tanto, su prometido le ha pedido que mantenga la calma, pues está convencido de que solo es una idea absurda que se le ha metido a su mamá en la cabeza, pero que seguramente con el tiempo se le pasará, comentándole que en caso de que tengan varios hijos, amaría a todos por igual.

La chica confesó que en los últimos días ha pensado en huir pues teme que su suegra recurra a alguna acción legal.