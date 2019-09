De cara al clásico de Holanda: El festejo de gol de Edson no es contra De Boer, Álvarez ya explicó qué significa

El mexicano le puso fin a la polémica, ha celebrado así desde antes de llegar al Ajax

La prensa holandesa ya le puso nombre y motivo al festejo de Edson Álvarez cuando marcó el gol de su debut en Champions League al Lille. Asumieron que al colocarse los dedos en los oídos le estaba mandando un mensaje a Ronald de Boer, quien declaró que al futbolista mexicano le faltaba creatividad para atacar; sin embargo, Edson salió a desmentir estas versiones y explicó la razón verdadera de su celebración.

⚽️🏆 Goal of the Week 🏆⚽️ 4. Edson Álvarez

3. Lucas Moura

2. Ángel Di María

1. Juan Cuadrado Agree with the order? 🤔#UCL #GOTW @NissanFootball pic.twitter.com/dnK8AsJ9SW — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 20, 2019

“No lo hago por eso (para responder a quienes piensan que no debe estar en la contención del Ajax). La gente que me conoce sabe que siempre he festejado así y sabe que me gusta mucho Depay, porque él festeja así y solo lo hago por eso. También he recibido muchas críticas a lo largo de mi carrera y también eso significa que yo no escucho nada, que solo estoy enfocado en mi futbol y en lo que tengo que hacer”, comentó en entrevista para la cadena holandesa AT5.

¡Este domingo tenemos #OLPSG y TE PUEDES GANAR la camiseta firmada de @Memphis Depay! 🦁😍 🔄 Dale RT

🤝 Sigue @Ligue1_ESP pic.twitter.com/ITx4PfQjLZ — Ligue 1 Español (@Ligue1_ESP) September 20, 2019

La historia de Depay, quien juega para el Lyon de Francia, es que se tapa los oídos para liberar su mente y bloquear su cuerpo de los malos comentarios. Edson se basa en esta premisa para imitar su celebración, pero no es algo nuevo, lo hace desde que estaba en América.

El que menos hace siempre será el que mas habla. Seguimos enfocados.👉🏼🙎🏻‍♂️👈🏼 #SIEMPREÁGUILAS 🦅 pic.twitter.com/ibluxIRalY — Edson Álvarez (@EdsonAlvarez19) January 27, 2019

Y esta misma celebración es la que desea realizar mañana durante el clásico de Holanda, cuando su equipo enfrente al PSV en la Eredivisie.

Cuando estos conjuntos se enfrentaron durante la temporada pasada, el PSV goleó 3-0 al Ajax, pero las condiciones son muy distintas en esta ocasión. La victoria anterior la comandaron el “Chucky” Lozano y Luuk De Jong, dos hombres que ya no están en las filas de los de Eindhoven.

En esta temporada ambos llegan en condiciones similares: liderando la tabla general, empatados con 13 puntos e invictos en la liga. Será un partido de poder a poder, donde probablemente veremos a Edson Álvarez entrar de inicio, aunque el duelo entre mexicanos tendrá que esperar, ya que el mediocampista azteca del PSV, Erick Gutiérrez, aún se está recuperado de la cirugía a la que tuvo que ser sometido en la mano derecha.

Todo salió muy bien 🙏🏼 GRACIAS por todo el apoyo! Estaré muy pronto de vuelta en la cancha @PSV ⚪️🔴 @miseleccionmx 🇲🇽 pic.twitter.com/SRaQM8PgQp — Erick Gutierrez (@GutiGalaviz) September 9, 2019