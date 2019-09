Romeo Santos saca la cara por Cardi B luego de que Tekashi 6ix9ine la identificara como pandillera de Bloods

Durante la participación de la rapera en su concierto en MetLife Stadium de Nueva Jersey, Santos dijo que Cardi B representa a los dominicanos

El bachatero Romeo Santos sacó la cara por la rapera Cardi B luego de que en el juicio en Nueva York en el que testifica Tekashi 6ix9ine, éste señalara a la exponente como miembro de la pandilla Bloods.

Durante el concierto del dominicano este sábado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Cardi B tuvo una intervención en la que cantó bachata con Santos.

En una pausa de la presentación, el bachatero pidió aplausos para Cardi B por reconocerla como una digna representante del país de origen de ambos: República Dominicana.

“Para nosotros es un orgullo que esta chica esté representando nuestra bandera dominicana a nivel global”, inició su mensaje Romeo.

“Cardi B es grande”, agregó el intérprete.

“Lo que más me gusta de Cardi B aparte de su talento es que no importa donde quiera que vaya, no importa en qué parte del mundo, siempre está representando a nosotros los dominicanos”, sostuvo el cantante.

Esta semana no ha sido una, precisamente, positiva para la rapera, luego de las declaraciones en la corte federal de Manhattan de Tekashi 6ix9ine, quien testifica contra dos antiguos socios de Nine Trey Gangsta Bloods por crimen organizado.

Luego de que Daniel Hernández, nombre de pila del artista, la vinculara con pandillas, Cardi B publicó un tuit (que luego borró) en el que reconocía que tuvo vínculos con Bloods más no con Nine Trey.

Ambas entidades funcionan como franquicias de una organización mayor.

En una entrevista en 2018, ya la cantante había reconocido su vinculación con esta pandilla.