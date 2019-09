“¡ACOSO PRESIDENCIAL!”, Trump ataca el avance de la investigación política en su contra

El presidente Donald Trump estalló en Twitter la tarde de este martes tras el anuncio de la vocera de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de abrir una consulta para iniciar un juicio político en su contra. Con cuatro tuits escritos y un quito con un video el mandatario estadounidense acusó a su rivales polítcos de “arruinar” su cumble del clima en las Naciones Unidas y de emprender una “caza de brujas” y un “acoso presidencial”.

En una conferencia de prensa sin preguntas de los periodistas, Pelosi declaró que el presidente había puesto en peligro la seguridad nacional y violado la ley y la Constitución y que, por ello, daba inicio el proceso del juicio político con la previa consulta a otros miembros de la cámara. Según el conteo de los medios, ya 163 legisladores (todos demócratas) han respaldado la puesta en marcha del procedimiento.

Trump respondió casi de inmediato en la red social del pajarito, donde primero celebró “el importante día en las Naciones Unidas, con mucho trabajo y mucho éxito”. En la misma frase, el presidente criticó a los demócratas que “intencionadamente tenían que arruinar y menospreciar con más noticias de última hora sobre la basura de la caza de brujas”

Such an important day at the United Nations, so much work and so much success, and the Democrats purposely had to ruin and demean it with more breaking news Witch Hunt garbage. So bad for our Country!

