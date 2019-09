Del infierno al cielo: Van Dijk estuvo a punto de morir y ahora está en el Olimpo del fútbol

A los 21 años de edad estuvo frente a frente con la muerte por un padecimiento

‘La vida da muchas vueltas’ se suele escuchar por ahí, pero no hay caso más real que el de Virgil Van Dijk, finalista de los premios The Best y el mejor jugador de la Premier League y del fútbol europeo.

Olvídense de la final contra el Tottenham en la pasada Champions League, o los 21 años de edad, el holandés Virgil Van Dijk vivió el verdadero partido de su vida cuando se enfrentó frente a frente con la muerte. El central del Liverpool sufrió en 2012, apendicitis, peritonitis y una infección renal e incluso estuvo obligado a hacer su testamento.

“Lo único que pude ver fueron tubos colgando sobre mí. Mi cuerpo estaba roto y no podía hacer nada. En ese momento, los peores escenarios estaban zumbando alrededor de mi cabeza“, reveló a la revista FourFourTwo en una emotiva entrevista.

Su madre le salvó la vida

En aquel entonces, Virgil militaba en el Groningen holandés y su entrenador, Dick Lukkien, explicó el episodio: “Al principio pensamos que tenía gripe. Estuvo en casa por unos días con mucho dolor en el abdomen, fue al hospital local pero no pudieron encontrar nada, lo enviaron de vuelta a casa. Su madre lo llevó de vuelta al ver no era normal. Fue crucial para salvarle la vida“

El Ranking de los 50 mejores futbolistas de la temporada en la Premier League para @FourFourTwo ⚽ 1. 🇳🇱 Van Dijk

2. 🇵🇹 Bernardo

3. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Sterling

4. 🇧🇪 Hazard

5. 🇸🇳 Mané

6. 🇦🇷 Agüero

7. 🇪🇬 Salah

8. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Kane

9. 🇫🇷 Laporte

10. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Robertson 21. 🇲🇽 Raúl Jiménez

48. 🇻🇪 Salomón Rondón pic.twitter.com/68wAXH8wzp — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) April 22, 2019