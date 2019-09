¿Es legal que los restaurantes te incluyan la propina en la cuenta?

Los restaurantes deben avisarte que te van a incluir este cargo extra en la cuenta

Si te fijas muy bien en las cuentas que te entregan la próxima vez que vayas a un restaurante, podrás obsevar que muchos de ellos te cobran un cargo extra del 10%, 15%, 20% o 25%, el cual muchos suponemos que es una propina obligatoria, cuando en realidad es un ‘cargo por servicio’.

Un cargo por servicio es como si el restaurante te dijera: “además de la comida que te daremos, te vamos a cobrar por todo lo que tenemos que hacer para servírtela”.

Para tu tranquilidad, debes de saber que no hay ninguna ley que te exija dejarle una propina a los meseros de un restaurante. Por eso, si un restaurante te obliga a pagar un monto extra por el servicio, técnicamente esto no contaría como propina, ya que ésta es un dinero extra que el cliente siempre debe determinar.

Algunas personas pueden suponer de forma equivocada que los cargos por el servicio en realidad son propinas, pero este dinero realmente es considerado un ingreso para el restaurante, no para el empleado. Por lo tanto, sí es legal que los restaurantes te cobren esta tarifa.

Además, muchas veces los meseros no reciben nada de este dinero, ya que los restaurantes no están obligados a dárselo al personal, aunque hay algunos locales que sí deciden compartir parte de estos ingresos con los trabajadores. Así que no te enojes con tu mesero si te hacen este cobro.

Eso sí, todos los restaurantes deben informar a los clientes que harán este cargo antes de que hagan cualquier pedido.

En conclusión, si un restaurante quiere cobrarte una ‘propina automática’ está en su derecho de hacerlo, siempre y cuando tú sepas de antemano que te van a hacer el cargo extra.

–También te puede interesar: ¿Por qué el logo de McDonald’s es amarillo y rojo?