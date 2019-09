Guillermo del Toro prepara el lanzamiento de sus mejores historias de fantasmas y hadas

El director Guillermo del Toro publicará en 2021 un libro electrónico sobre sus historias de terror y acontecimientos extraños, informó The Hollywood Reporter.

Las historias del cineasta serán publicadas por Amazon Publishing, y también contará con una edición de audiolibro; se desconoce si el mexicano presentará sus propias narraciones.

Según el comunicado lanzado por la compañía, “Guillermo del Toro no tiene comparación como arquitecto de creatividad y horror“, dice Mikyla Bruder, Editor de Publicación de Amazon, y continuó: “No podemos esperar para develar el mundo que ha creado para lectores y oyentes”.

From Academy Award-winning director Guillermo del Toro comes a new short story collection with Amazon Original Stories in 2021. Readers can follow Guillermo on Amazon for updates at https://t.co/FJfmIRkjBz. https://t.co/zpsHmwjqeM pic.twitter.com/BmNeewLVvF

— Amazon Publishing (@AmazonPub) 24 de septiembre de 2019