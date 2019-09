‘Hold Their Feet to the Fire’, el programa de radio que odia a los inmigrantes

“FAIR y la Administración Trump continúan aumentando la intolerancia peligrosa”, dice la congresista Verónica Escobar

A través de una conferencia telefónica, distintos especialistas en temas migratorios conversaron con la congresista Verónica Escobar (del Distrito 16 de Texas) para rechazar la retórica antiinmigratoria de la Federación para la Reforma de Inmigración de Estados Unidos (FAIR, por sus siglas en inglés), quienes tienen un programa de radio llamado “Hold Their Feet to the Fire” (HTFTTF ) (“Mantenga sus pies al fuego”).

“FAIR ha sido identificado por mucho tiempo como un grupo de odio y un grupo antiinmigrante, normalizado por los medios de comunicación. El lenguaje que fluye de FAIR en el próximo evento HTFTTF es peligroso. En este entorno, donde la vida de las personas se ve amenazada, no hay razón para que los miembros del Congreso participen”, comentó el miembro principal del Centro para el Progreso Estadounidense, Henry Fernández.

Los participantes en la conferencia consideran que la retórica de FAIR genera un precedente peligroso, que en una última instancia puede motivar y empoderar a otros grupos similares a unirse a este movimiento, al cual califican como “negativo”.

La congresista Verónica Escobar comentó: “El Paso ha sido durante mucho tiempo una de las ciudades más seguras en los Estados Unidos y durante décadas, le hemos estado diciendo al país que las comunidades de inmigrantes son un punto de oportunidad, no un punto de temer… Desafortunadamente, FAIR y la Administración Trump continúan aumentando la intolerancia peligrosa, el racismo y la xenofobia que han estado tan profundamente arraigados en nuestro país”.

De acuerdo con su sitio web, FAIR informa que su misión es “buscar reducir la inmigración general a un nivel más normal. La reducción de los niveles de inmigración legal de más de un millón en la actualidad a 300,000 por año durante un período sostenido permitirá a Estados Unidos gestionar el crecimiento, abordar las preocupaciones ambientales y mantener una alta calidad de vida. FAIR pone los intereses de los ciudadanos estadounidenses y las generaciones futuras por delante de las grandes empresas y las demandas partidistas”.

Pero para la directora del Proyecto de Inteligencia en el Centro de Leyes de Pobreza del Sur, Heidi Beirich, esta misión está fundada sobre los principios racistas del nacionalista blanco John Tanton.

“La posición de FAIR como un grupo de interés público no partidista ha permitido que sus ideales antiinmigrantes se reflejen tanto en la política de inmigración como en los nombramientos presidenciales”, opinó Beirich.

Otros especialistas agregaron que las posturas contra los inmigrantes por parte de el nacionalismo blanco se refleja en los lamentables casos recientes acontecidos en El Paso y Charlottesville.