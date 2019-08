Masacre en El Paso: LULAC condena el terrible ataque racista contra latinos

La organización de derechos civiles más antigua y grande de la nación dice que Trump alimenta el odio en Estados Unidos

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) declaró hoy el asesinato en masa de 20 personas y las lesiones causadas a otras 26 personas en El Paso como un acto descarado de odio racial contra los latinos en los Estados Unidos y culpó al presidente Trump por alimentar deliberadamente el desprecio a los inmigrantes y la violencia supremacista blanca.

La siguiente declaración fue emitida hoy por Domingo García, presidente nacional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos:

“Una vez más, la violencia armada sin sentido ataca el corazón de otra comunidad estadounidense. Estamos conmocionados y entristecidos por este ataque brutal y sin sentido del terrorismo interno, y deseamos expresar nuestras más profundas condolencias a todos los que han sido afectados por esta tragedia.

Según una revisión de las publicaciones en redes sociales del tirador y su supuesto manifiesto, los asesinatos parecen estar motivados por el odio. Los latinos inocentes fueron atacados hoy, y los asesinados fueron madres inocentes, padres, hermanos, hermanas, hijos e hijas. El acto atroz de hoy, como tantos en los últimos años, no es un crimen de odio al azar; Es el terrorismo doméstico motivado por el odio étnico.

El discurso de odio xenófobo del presidente Trump continúa avivando las llamas del odio en este país. Y hoy, la retórica y las políticas xenófobas del presidente Trump inspiraron el asesinato de mujeres, niños y hombres inocentes en un Walmart en El Paso, Texas.

LULAC no es y no politizará esta horrible tragedia. Sin embargo, tenemos la obligación con nuestra membresía y con nuestra comunidad de denunciar el odio y la injusticia. No estaremos a la espera mientras nuestras hermanas y hermanos latinos, o cualquier estadounidense, continúen en peligro por este Presidente y su Administración.

Hoy, LULAC pide la convocatoria inmediata de una Fuerza de Tarea Especial del FBI para el Crimen de Odio y el Terrorismo Doméstico en Estados Unidos. Las palabras, las investigaciones y los cortos ciclos de noticias sobre tiroteos masivos ya no serán suficientes. Solo la resolución y la acción para reducir la venta de armas de fuego destinadas a la guerra mantendrán a Estados Unidos a salvo de civiles inestables inspirados por el odio racial del presidente Trump.

Nuestra membresía es diversa: somos demócratas, republicanos, miembros de la NRA que portamos tarjetas y partidarios del control de armas por igual. Pero todos estamos de acuerdo en que el discurso de odio xenófobo del presidente Trump continúa avivando las llamas del odio racial, étnico y religioso en este país. Los asesinatos de odio sin sentido en Estados Unidos deben terminar ahora.

Mientras tanto, LULAC está llamando a nuestros miembros y conciudadanos para que donen sangre en su centro de la Cruz Roja más cercano. Estamos configurando una página en GoFundMe para ayudar a las familias de las víctimas con el entierro y los gastos médicos, y tendremos detalles pronto. El 100% de los ingresos irán a las familias. Por favor mantenlos en tus oraciones esta noche”.