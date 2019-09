Kate del Castillo no tiene proyectos en México porque nadie le da trabajo

“No tengo propuestas, nunca me llaman acá": Dijo la actriz mexicana

Ahora que ya puede estar en México sin problema alguno, Kate del Castillo está ansiosa de hacer un proyecto en el País.

El único problema es que desde que regresó a finales de 2018, tras arreglar las cuestiones legales que afrontó por su encuentro con Joaquín “El Chapo” Guzmán, ninguna productora mexicana le ha ofrecido trabajo.

“Ojalá venga a México a trabajar, pero nadie me llama. No tengo propuestas, nunca me llaman acá“, aseguró la actriz en entrevista.

Hace unos meses, Del Castillo filmó en CDMX escenas de la cinta estadounidense “Bad Boys for Life”.

Y aunque realizó dos temporadas de la serie Ingobernable, ambientada en el País y producida por Argos Producciones, nunca grabó aquí.

Quizá por eso ahora desarrollará más su faceta como productora, gracias a que Cholawood Productions se unió a Endemol Shine Boomdog, división de Endemol Shine North America, con base en Los Ángeles.

“Acabo de firmar un contrato para desarrollar proyectos, en eso sí me estoy metiendo muy fuerte, como productora, con mi compañía. Así que en eso estoy, contenta.Ya tengo oficina, soy una oficinista”, agregó.

La protagonista de “La Reina del Sur” aprovechó su visita a México para reunirse con los abogados que llevan la demanda que hizo en 2017 a la entonces Procuraduría General de la República por una presunta persecución y violación a sus derechos cuando fue investigada a raíz de su encuentro con “El Chapo”.