Rocío Sánchez Azuara da detalles de cómo el padre de su hija fallecida se desapareció

"Nunca jamás en la vida Carlos Lara se hizo cargo de Daniela, en su corazón, en su karma quedará, él le hizo mucho daño en la vida a Daniela"

Rocía Sánchez Azuara está viviendo los días más terribles en su vida, el fallecimiento de su hija Daniela le dejó un vació muy grande, sobre todo por cómo la vio luchando contra la enfermedad que se la terminó llevando.

Pero pese a eso, Rocío, no quiere que la injusticia se presente una vez más en su vida y sobre todo en la memoria de su hija. Es así que quizo aclarar en el programa ‘Ventaneando’, con Paty Chapoy, el papel que jugó el padre biológico de la joven en todo este proceso… ¿Cuál? Ninguno.

“Carlos Lara nunca se presentó a ver a Daniela, Carlos Lara no dio un centavo para los medicamentos de Daniela”, comenzó explicando Sánchez Azuara en un mensaje telefónico a la presentadora del show de Azteca TV.

Pese a que Lara, con quien Rocío convivió dos años, era el padre biológico de Daniela, la periodista mexicana asegura que fue José Luis Santiago Cueto quien estuvo con la joven hasta el final.

“Hubo veces que necesitábamos dinero para solventar los gastos de Daniela, porque eran procesos carísimos, medicamentos muy caros, internamientos muy prolongados, se recurrió a Carlos en diferentes ocasiones y él siempre se negó, desaparecía como por arte de magia… Daniela le escribía WhatsApp y nunca le contestaba o pasaba dos o tres semanas antes de contestarle”, explicó valientemente Sánchez Azuara.

Y para terminar el mensaje y dejar bien claro el papel de Carlos Lara aseguró que: “Nunca jamás en la vida Carlos Lara se hizo cargo de Daniela, en su corazón, en su karma quedará, él le hizo mucho daño en la vida a Daniela”.

Recordemos que el lunes pasado despertamos con la trágica noticia de que Daniela, con tan solo 20 años había fallecido víctima de lupus. Fue la misma periodista quien lo informó con el siguiente mensaje.

“Es tan difícil ver que has partido, saber que nunca más estarás conmigo, que tu sonrisa queda en mi recuerdo, que tu voz seguirá en mi mente, pero a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa sólo me queda la certeza que ya estás descansando y agradecer por siempre tu amor. Hoy Dios ha querido tenerte a su lado. Descansa en paz, Daniela Santiago Sánchez”.

ESCÚCHALO AQUÍ DE SU PROPIA BOCA: