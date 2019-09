Voto nicaragüense “equivocado” para Messi, sí era para Messi; la federación del país lo aclaró

Un error administrativo de la Fenifut causó el malentendido y pidieron disculpas

Sabíamos que era cuestión de tiempo que se aclarara la situación sobre los votos “fantasma” a favor de Messi, pero lo que muchos no esperaban, era que luego de la denuncia del capitán de la selección de Nicaragua, el “error” hubiera salido de la misma federación de su país. Y así fue. La Fenifut ya pidió disculpas a la FIFA y aclaró, con un comunicado, que todo fue un “error administrativo” de su parte.

No Vote por los premios #TheBest2019 cualquier información sobre mi voto es falso , gracias. — Juan Barrera (@juanbarreranica) September 24, 2019

El caso es que sí votó por Messi un integrante de la selección, Manuel Rosas y no el capitán, Juan Barrera, quien publicó en Twitter que no participó aunque aparecía su nombre en la boleta. El problema, por el que se disculpó la federación, fue que no modificaron el nombre y la firma respecto a la boleta del año pasado y enviaron el nombre de Juan en lugar del que votó realmente.

“Por un error administrativo, que en un acto de transparencia asumimos como Fenifut, al momento de recepcionar los votos y enviar la información a FIFA, erróneamente se adjuntó el nombre y firma de Juan Barrera”, reconoció la entidad el documento.

📄🖋 [COMUNICADO] FENIFUT informa sobre el caso de los votos de Nicaragua en los Premios The Best de FIFA. pic.twitter.com/1Yz5d5Cp5E — FENIFUT NICARAGUA (OFICIAL) (@Fenifutnica) September 26, 2019

Eso sí, la Fenifut le echó la bolita al director técnico, diciendo que él fue quien designó a Rosas y no a Barrera para marcar los votos.