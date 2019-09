Emma Coronel menciona a un hombre en redes sociales y no es El Chapo Guzmán

Te decimos de quién se trata y por qué lo hace

Emma Coronel, esposa del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo‘ Guzmán, compartió el video del narcocorrido dedicado a la sentencia a cadena perpetua de su marido, el cual es interpretado y compuesto por el cantante Mario ‘El Cachorro‘ Delgado.

Fue a través de Instagram Stories, en su presunta cuenta oficial “therealemmacoronel” donde compartió varios clips del recién estrenado video de esta canción en la que se hace un recuento de lo que le sucedió al exlíder del Cártel de Sinaloa (CDS).

Leer más: FOTO: La Emperatriz Ántrax quedó así tras morir por supuesta sobredosis en tierra del Cártel de Sinaloa

En uno de los 14 clips que posteó, Emma Coronel mencionó a Mario ‘El Cachorro‘ Delgado y le dijo que el video de la canción dedicada a su esposo ‘está muy bonito’.

La letra de este narcocorrido cuenta lo sucedido tras la sentencia de ‘El Chapo‘ Guzmán y habla de que lo llevan a la cárcel a él mientras hay personas que se merecen estar tras las rejas pero forman parte del gobierno.

Mientras que en otras de las estrofas la canción señala ‘no soy asesino en serie, no más soy Joaquín Guzmán’.

Y hasta hay una parte en donde se hace alusión a su madre doña Consuelo Loera ‘ya me llevan a la cárcel, no sé si la vuelva a ver, madrecita de mi vida eso si me va a doler’. Aquí te dejamos el video completo el cual se estreno este 27 de septiembre.

Cabe recordar que en la presunta cuenta oficial de Instagram de Emma Coronel es donde los seguidores y periodistas siguen los pasos acerca de la esposa de ‘El Chapo‘ Guzmán.

Y es que en los últimos meses, Emma Coronel ha ocupado dicha red social para compartir memes y desmentir los rumores que hay entorno a su persona, así como para aclarar que no es ella la que pide dinero, pues apenas en varias ocasiones ha compartido capturas de pantalla del mensaje en donde la cuenta therealemmacoronel_ pide dinero.

Otro de los rumores que la esposa de “El Chapo” ha detenido es el que giraba entorno a que se encontraba de vacaciones en Venecia, en Europa.

Con este video del narcocorrido, es la onceava vez que Emma Coronel comparte imágenes mediante Instagram Stories, luego de haber borrado todas sus publicaciones en el muro principal de su presunta cuenta oficial.

