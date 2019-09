Un equipo goleó 56-0 y batió un nuevo récord

HISTÓRICO! Em jogo perfeito, as #MeninasDaGávea fazem 56 a 0 no Greminho e aplicam a maior goleada da história do Campeonato Carioca Feminino. ISSO AQUI É FLAMENGO! #CRF pic.twitter.com/QOWa8ItliJ

— Time Flamengo (@TimeFlamengo) September 28, 2019