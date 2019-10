Un auto bastante poco habitual y nada glamoroso en Fast & Furious

El Honda Civic de Hector fue vendido en Craigslist y ahora luce de otra manera

No todo es glamour y lujo en la franquicia de ocho películas de Fast and Furios, la cual lanzará su novena edición, “Fast and Furious 9“, el próximo año.

Si bien muchos han sido los detalles revelados acerca de los impresionantes y modificados autos que aparecerán en esta próxima edición, como el Dodge Challenger SRT Hellcat que el mismo Vin Diesel dejó ver en sus redes sociales, también se espera que haya otros vehículos más discretos con potentes motores, los cuales siempre han jugado un papel esencial en previas ediciones.

Uno de estos autos es el Honda Civic que el actor Noel Gugliemi, quien interpreta el papel de Hector en la saga, utilizó en la primera película de la franquicia, “The Fast and The Furious”.

El Honda Civic, un hatchback también conocido como “EG” que marca la quinta generación del modelo, ha sido un ícono de las carreras de autos clandestinas y su presencia en la película era de esperarse. He aquí un clip de la aparición del Honda Civic de Hector en la película, para refrescar la memoria.

En un video de YouTube reciente, Craig Lieberman, director técnico de las primeras tres películas de “Fast and Furious”, habló acerca del vehículo y explicó qué fue lo que lo hizo ser uno de los favoritos de los fanáticos.

También explicó que el auto fue modificado originalmente por un taller mecánico de California para superara la velocidad máxima que un Civic puede alcanzar, y agregó que el vehículo tenía un pintura especial de color amarillo-verde-marrón que también requirió de aplicaciones de vidrio templado.

El Civic fue vendido en Craigslist

Aunque no sabemos el paradero del auto hoy en día, un video que te mostramos a continuación asegura que el Honda Civic de Hector fue puesto a ala venta en Craigslist hace algunos años, y que ha sido modificado nuevamente e incluso pintado de otro color.

“Este video muestra los cambios que el Honda Accord de Hector ha ido fortaleciendo”, explica.

