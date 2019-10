Jurgen Klinsmann estalló contra Concacaf: “México nunca llegará al quinto partido mientras siga compitiendo ahí”

El ex DT de Estados Unidos culpó a la confederación por el bajo nivel que impide el progreso de algunas selecciones

Jurgen Klinsmann, ex director técnico de Estados Unidos habló sobre el bajo nivel que tiene la Concacaf y culpó a la confederación de impedir el progreso de selecciones como México, Estados Unidos y Costa Rica, que podrían tener un nivel más elevado si tuvieran mejores rivales.

#SeñalDeportiva 🏈 🏀 ⚽ ⚾ 🎾 El exseleccionador de Estados Unidos, el alemán Jurgen Klinsmann, volvió a señalar el bajo nivel futbolístico de la CONCACAF y que, según él, hace que las mejores selecciones de la región como México, Estados Unidos y Costa Rica nunca progresen. pic.twitter.com/c6de42crzm — Canal 44 (@CANAL44TV) October 2, 2019

Uno de los ejemplos que puso en la entrevista que ofreció a la cadena ESPN fue el anhelado “quinto partido” para México, al cual, desde su opinión, El Tri no logrará llegar mientras siga compitiendo en Concacaf.

“No se va a clasificar a ese quinto partido en el Mundial si juegas contra las selecciones a las cuales te enfrentas en la Liga de Naciones Concacaf. No lo harás”, dijo el ex jugador alemán, quien ahora también será comentarista en los encuentros de la Bundesliga.

El estratega agregó que la pobre realidad futbolística que se vive en el área de Concacaf se refleja en los resultados de los partidos, haciendo referencia a la reciente derrota que sufrió México por goleada de 4-0 ante Argentina.