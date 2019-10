Le despidieron del trabajo, pero siguió cobrando por cuatro años más

El caso está siendo investigado porque ninguna de las dos parte admite el error y el trabajador afirma que nunca se le informó del despido

Un hombre de mantenimiento del metro en Nueva York fue arrestado la semana pasada después de cobrar aproximadamente $250,000 dólares en concepto de salario después de haber sido despedido de su trabajo.

Ronald Berry, de 47 años, afirma que no sabía que había sido despedido hace seis años, insistiendo en que ha estado de baja por enfermedad desde 2015 por hipertensión arterial y asma.

Como tal, el limpiador acudia a una oficina de tránsito de la ciudad cada dos semanas para recoger sus paga. Hasta ahora había podido hacerlo sin ningún problema.

Sin embargo, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) se dio cuenta recientemente de que algo estaba pasando y notificó a las autoridades, lo que resultó en el arresto posterior de Berry por allanamiento cuando llegó a cobrar su cheque.

“Nunca recibí una llamada ni ninguna notificación de despido. He estado cobrando cheques durante cuatro años. ¿Cómo sigo cobrando cheques? Es una falla del lado de la MTA”, le dijo Berry al New York Post:

Cuando le preguntó a su jefe cómo todavía le estaban pagando si había sido despedido en 2013 como se alega, él le dijo que ése no era su problema, era de recursos humanos. No se sabe cómo Berry seguía en nómina, cobrando un salario si la empresa le había despedido en 2015.

Berry explicó al mencionado medio que estaba muy confundido porque su empresa incluso le había enviado cartas para que realizara cursos de capacitación.

Según informaciones de la MTA, se encontró que los cheques de pago que Berry recolectó registraron “horas trabajadas” sin mencionar la discapacidad, lo que sugiere que él no habría podido confundirlos con el pago por enfermedad, sabía que no era un error y no lo reportó.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) confirmó que Berry fue acusado de allanamiento criminal después de verlo dentro de una instalación de tránsito de Nueva York que solo permite el acceso para empleados.

La MTA está investigando y el portavoz, Tim Minton, afirmó que “cualquier persona que haya tomado dinero público de manera inapropiada será responsable en toda la extensión de la ley”.