“José José no crió hijos que fueran desalmados”: Alejandra Ávalos defiende a Sarita Sosa

Alejandra Ávalos se mostró categórica al brindar todo su apoyo a la viuda de José José, Sara Salazar, y a su hija Sarita Sosa, después de la guerra de declaraciones entre los hijos del intérprete, al no saber con exactitud el paradero del cuerpo.

A partir de la muerte de José José, la reacción de los fanáticos, medios de comunicación, amigos e hijos mayores del cantante, ha coincidido en que Sarita Sosa no se ha comportando correctamente y las decisiones que tomó no eran las correctas, por lo que, Alejandra Ávalos salió en su defensa asegurando que la única que tiene los derechos absolutos sobre el cuerpo de José José, es la señora Sara Salazar y su hija menor, por lo que no está de acuerdo en que se le hagan fuertes acusaciones a la joven, porque lo único que ha hecho es acatar la última voluntad de su padre.

“Para mí (Sarita) es una mujer que acató las decisiones de su papá, eso es lo que yo creo, mi primer punto de vista es que José José amó extremadamente a sus hijos, y no crió hijos que fueran desalmados, o sea, si José José era tan amable, tan cariñoso, tan generoso, tan amoroso, no creo que haya tenido una crianza con una niña en un entorno negativo”. Dijo en entrevista para Gustavo Adolfo Infante.

El punto de vista de la cantante es muy diferente al de la mayoría de los fans del “Príncipe de la canción” y asegura que no es necesario “satanizar” a su hija menor:

“Yo siempre estuve en contra de que se “satanizara” a Sarita pequeña, yo creo que hay razones de fondo, situaciones de ley y muchas cosas que primero entre hermanos tendrían que haberse juntado, hacer la paces y hablar de temas del pasado”

La cantante tuvo una cercana relación de amistad con José José y lo considera su padrino en pantalla grande, a partir de que filmaron la película “Perdóname todo” en donde también conoció a su esposa Sara Salazar.