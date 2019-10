Sherlyn: bella, feliz y estrenando galán

La actriz luce radiante

Sherlyn asegura que ya le está dando otra oportunidad al amor, pues tras casi siete meses de que confirmara su ruptura con el vocalista de Río Roma, José Luis Ortega, la actriz está saliendo con un nuevo galán.

“Estoy contenta, estoy conociendo, estoy saliendo con alguien que me tiene contenta y pues padre, no es del medio y está muy bien”, expresa.

La mexicana explica cómo es que esté hombre, del que no quiso revelar su identidad, está conquistando su corazón.

“Me consiente mucho, me manda flores, me apapacha, es muy inteligente y creo que no hay nada más lindo que, que te consientan el cerebro, porque lo demás te lo consiente quien sea”, comparte.

Aunque en días pasados se había rumorado que una posible reconciliación podría tener cabida entre Sherlyn y el cantante, ya que se había visto que la actriz de “Amores Verdaderos” había asistido a uno de los conciertos de Río Roma, es ella quien ha dejado claro que no pasará, pero indica que existe un cariño por su ex.

“Sí, me invitaron los niños y fui muy contenta, la verdad es que sí me la gocé, un concierto muy lindo, padrísimo y terminando festejamos un ratito y listo”, dijo.

“Yo estoy en otro canal totalmente, pero siempre van a ser personas a las que voy a querer mucho, no solamente José, sino a Raúl y también a sus papás, a sus hermanos, pero no, nada que ver (reconciliación), un cariño enorme y pues nada, los ex, ex son”, completa.